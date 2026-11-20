По данным оборонного ведомства, с 8:00 до 20:00 мск 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Крыма и над акваторией Черного моря.