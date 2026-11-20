Силы ПВО сбили 310 украинских беспилотников над регионами
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Крыма, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 19 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Геленджика. Мера уже отменена.
По данным оборонного ведомства, с 8:00 до 20:00 мск 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Крыма и над акваторией Черного моря.