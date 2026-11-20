Против бывшего пресс-секретаря Трампа начали расследование
Коллегия адвокатов штата Калифорния инициировала расследование насчет возможного нарушения бывшего пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии, которая неоднократно выдавала себя за юриста, но им не являлась. Об этом сообщается на сайте Кампании за подотчетность (CfA).
Расследование проводится на основании жалобы CfA от 14 октября 2026 г. Согласно жалобе, Захария могла нарушить законодательство Калифорнии, неоднократно выдавая себя за юриста, хотя опубликованные отчеты указывают на то, что она никогда не была допущена к юридической практике в этом штате или любой другой юрисдикции США.
«Возможно, Захария думала, что просто играет адвоката на телевидении, но, постоянно представляясь адвокатом в новостных программах, она делала вид, что обладает полномочиями, которых у нее нет. Мы рады, что Коллегия адвокатов Калифорнии серьезно отнеслась к этому вопросу и начала расследование», – заявила исполнительный директор CfA Мишель Купперсмит.
В середине октября Кэти Захария покинула должность пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. Президент США Дональд Трамп объяснял возникшие у нее трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и допускал, что эта работа может ей не подходить. На вопрос журналистов, намерен ли он добиваться увольнения Захарии, президент отвечал: «Пусть она сама примет это решение».