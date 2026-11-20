Расследование проводится на основании жалобы CfA от 14 октября 2026 г. Согласно жалобе, Захария могла нарушить законодательство Калифорнии, неоднократно выдавая себя за юриста, хотя опубликованные отчеты указывают на то, что она никогда не была допущена к юридической практике в этом штате или любой другой юрисдикции США.