В августе 2025 г. Sabah сообщала, что власти Турции обсуждают возможность замены формата «шведский стол» в отелях в рамках борьбы с пищевыми отходами. В августе 2024 г. представители турецкой индустрии туризма также предлагали отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях, писала Hürriyet. Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны многие годы жалуются на этот формат. Владельцев отелей, неправительственные организации, мэров, политиков и министров, получивших выгоду от этой системы, призывали присмотреться к новым возможностям.