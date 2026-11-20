У генконсульства нет данных об отмене «все включено» в турецких отелях
Генконсульство РФ в Анталье не получало от турецкой стороны серьезных заявлений или уведомлений насчет возможной отмены системы «все включено» в гостиницах страны. Об этом российский генконсул Сергей Ветрик сообщил ТАСС.
Ветрик отметил, что тематика не относится напрямую к работе генконсульства, но традиционно интересует российских туристов.
В турецкой туротрасли последние годы обсуждают реформирование «все включено» для сокращения расходов гостиниц и объемов пищевых отходов. Некоторые отельеры предлагают сократить ассортимент блюд и сделать алкоголь платным, также рассматривается разделение системы на категории по уровню услуг.
В августе 2025 г. Sabah сообщала, что власти Турции обсуждают возможность замены формата «шведский стол» в отелях в рамках борьбы с пищевыми отходами. В августе 2024 г. представители турецкой индустрии туризма также предлагали отменить систему гостиничных услуг в формате «все включено» в отелях, писала Hürriyet. Отмечалось, что заинтересованные в развитии туризма стороны многие годы жалуются на этот формат. Владельцев отелей, неправительственные организации, мэров, политиков и министров, получивших выгоду от этой системы, призывали присмотреться к новым возможностям.