ЦБ отказал банкам в отсрочке отчетности по цифровым валютамВТБ просил минимум год на доработку IT-систем, ссылаясь на импортозамещение
ВТБ предложил перенести начало сдачи раздела V формы 0409110 – расшифровок для расчета клиентской позиции банка по цифровым валютам и иностранным цифровым инструментам – на срок не ранее 1 января 2028 г. Об этом говорится в сводной таблице замечаний к проекту изменений в соответствующее указание ЦБ. Регулятор предложение не поддержал.
Банк объяснил просьбу масштабными изменениями формы отчетности с 1 января 2027 г., в том числе расширением периметра требований на дочерние компании, и сроками доработки ПО, которое готовит форму и по самому банку, и по группе. В крупных банках автоматизацию планируют заранее с выделением IT-ресурсов и бюджета, отметил ВТБ.
Более общее предложение ВТБ касалось всех измененных форм: начинать сдавать их в новом формате не ранее чем через 12 месяцев после публикации поправок. Банк сослался на программу цифровой трансформации продуктовых и учетных систем, которую ведет ради замещения иностранного ПО. Отсрочка, считает ВТБ, позволила бы не дорабатывать системы, которые все равно будут заменены, и эффективнее тратить деньги и IT-ресурсы.
Указание вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, но не ранее 2 января 2027 г., уточнил «Ведомостям» представитель ЦБ, оно подготовлено для отправки на регистрацию в Минюст. Отчетность по разделу V формы 0409110 будет представляться с месяца, в который указание вступит в силу, пояснил он. Например, если вступит в силу в январе, то отчетность нужно будет представить за январь.
Банк всегда выполняет требования и сроки, установленные регулятором, заявил «Ведомостям» представитель ВТБ. По его словам, выполнение требований не приведет к повторной доработке систем: «Все мы сделаем в полном объеме». Отчетность в банке формируется автоматически, а новые требования выполняются через изменение алгоритмов сбора данных из систем-источников и расчета показателей. Доработки учитывают процессы импортозамещения, а их сроки зависят в том числе от масштаба изменений, которые планирует регулятор, пояснил собеседник «Ведомостей». На планы и сроки запуска и развития услуг с цифровыми валютами отказ в отсрочке не повлияет, добавил он.
Изменения в отчетности необходимы из-за заработавшего с 1 сентября закона о цифровых валютах. Банк России для выполнения надзорных функций «обязан своевременно реализовать» такие изменения в нормативных актах, поэтому увеличить срок вступления поправок в силу нельзя, говорится в таблице. Отказ по разделу V регулятор обосновал так же.
ВТБ также просил подтвердить, что головной банк группы с более чем 100 «дочками», имеющий разрешение на применение ПВР, сдает раздел V раз в квартал и только на консолидированной основе. ЦБ ответил, что на индивидуальной основе раздел V сдают все банки, совмещающие работу с деятельностью цифрового депозитария (ВТБ получил этот статус. – «Ведомости»). Они же сдают и консолидированную версию. Исключение – случай, когда головной банк единственный в группе ведет депозитарий: тогда консолидированный отчет не нужен, такое уточнение внесут в проект.