Банк всегда выполняет требования и сроки, установленные регулятором, заявил «Ведомостям» представитель ВТБ. По его словам, выполнение требований не приведет к повторной доработке систем: «Все мы сделаем в полном объеме». Отчетность в банке формируется автоматически, а новые требования выполняются через изменение алгоритмов сбора данных из систем-источников и расчета показателей. Доработки учитывают процессы импортозамещения, а их сроки зависят в том числе от масштаба изменений, которые планирует регулятор, пояснил собеседник «Ведомостей». На планы и сроки запуска и развития услуг с цифровыми валютами отказ в отсрочке не повлияет, добавил он.