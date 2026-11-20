Стипендия EMJM в рамках Erasmus+ покрывает обучение студента в магистратуре. В EMJM обычно участвует не менее трех высших учебных заведений из трех разных стран. Из них как минимум два должны быть государствами – членами ЕС и третьими странами, ассоциированными с программой. Пока до 2022 г. Россия входила в Болонскую систему, она была одним из лидеров программы Erasmus+, говорит Клячко. В 2022 г. лишь 66 человек приняли участие в магистерских программах, указывает она: «Вероятно, они выиграли гранты еще в 2021 г. и смогли поехать по ним учиться. После этого такие гранты уже не выдавались. По программам обмена в 2022 г. выехало несколько человек, но затем все контакты сошли на нет».