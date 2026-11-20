Что значит решение ЕС по образовательным программам Erasmus для РоссииРоссийские студенты почти перестали участвовать в них и до формального запрета
Евросоюз (ЕС) окончательно запретил жителям России и российским организациям участвовать в образовательных программах Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). Такое решение вошло в разъяснения о применении программы в 2027 г. Оно опубликовано на сайте Еврокомиссии (ЕК).
Как указано в документе, стипендии EMJM доступны студентам со всего мира, «за исключением лиц, проживающих в Российской Федерации, которые не могут быть отобраны вне зависимости от их гражданства». Запрет также коснулся лиц, живущих на вошедших в состав России в сентябре 2022 г. подконтрольных ей территориях Херсонской, Запорожской областей и Донбасса, а также в Крыму. Исключение сделано для тех, у кого из проживающих там есть гражданство Украины.
В разъяснениях также сообщается, что организации, находящиеся в России, и физлица, которые живут в стране, не могут участвовать ни в каких мероприятиях программы Erasmus+ «ни в каком качестве». Россиянин, у которого даже есть паспорт страны ЕС или ее ВНЖ также, очевидно, не сможет отныне участвовать в программе вне зависимости от того, где проживает, пояснил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.
Предполагаемый бюджет программ Erasmus в Европе на 2021–2027 гг. составляет 26,2 млрд евро, сообщается на ее сайте. Это почти вдвое больше, чем в 2014–2020 гг. По данным Европейской службы внешних связей, в 2014–2021 гг. Erasmus воспользовались 13 200 россиян (более 1600 в год). После начала боевых действий на Украине и замораживания связей с ЕС статистика по россиянам не публиковалась. Минобрнауки России в июне 2022 г. рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества с Erasmus+ ссылаясь на то, что в апреле того же года регламент Совета ЕС установил запрет на финансовую и нефинансовую поддержку подконтрольных российскому государству организациям. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой оценить решение ЕК по доступу россиян к Erasmus.
По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, студенты из России почти перестали выезжать на учебу по программе, а Erasmus де-факто перестал выдавать стипендии: «Соответственно, неформально это был уже запрет для наших студентов и со стороны самой программы Erasmus».
Стипендия EMJM в рамках Erasmus+ покрывает обучение студента в магистратуре. В EMJM обычно участвует не менее трех высших учебных заведений из трех разных стран. Из них как минимум два должны быть государствами – членами ЕС и третьими странами, ассоциированными с программой. Пока до 2022 г. Россия входила в Болонскую систему, она была одним из лидеров программы Erasmus+, говорит Клячко. В 2022 г. лишь 66 человек приняли участие в магистерских программах, указывает она: «Вероятно, они выиграли гранты еще в 2021 г. и смогли поехать по ним учиться. После этого такие гранты уже не выдавались. По программам обмена в 2022 г. выехало несколько человек, но затем все контакты сошли на нет».
Когда-то в России Erasmus+ считалась престижной и была взаимной, напомнила Клячко. Условия трудоустройства в России для прошедших программу были хорошими, российские и некоторые иностранные студенты по обмену по Erasmus+ предпочитали трудоустраиваться в нашей стране, напомнила эксперт. Она допускает, что некоторые российские стипендиаты после 2022 г. уехали и получили работу в Европе, но сведений о них почти нет.
Источник «Ведомостей» в европейской академической среде, гражданин России, отметил, что для научных организаций в ЕС важно, резидент соискатель европейской страны или нет. Если человек имеет европейский ВНЖ, он будет более предпочтителен во всех программах. Он также знаком с единичными случаями использования российскими гражданами программы Erasmus для получения грантов на обучение и преподавание во Франции после февраля 2022 г.
Ограничения Erasmus вряд ли определяющий фактор в образовательной миграции россиян, считает замдиректора центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Кирилл Тюрчев. Решение о ней принимается по совокупности условий: стоимости и качества образования, возможностей адаптации, работать во время учебы и начать карьеру после, говорит он. Тюрчев напоминает, что ранее страны конкурировали за студентов через аналоги Erasmus, а теперь набор инструментов расширился в Европе и Азии благодаря помощи в социокультурной адаптации и трудоустройстве: «Россия с 2026 г. включилась в эту конкуренцию через визу талантов. На нее могут претендовать иностранные студенты с высокими достижениями, победители международных олимпиад и выпускники ведущих мировых вузов, а проект Start in Moscow позволяет найти работу».
Клячко предположила, что прекращение программы Erasmus для россиян именно в 2026 г. случилось в контексте общего прерывания контактов между Россией и Европой. Фактический запрет Erasmus с европейской стороны фиксирует сложившееся положение, согласен научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.