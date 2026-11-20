Когда-то Ксения (Паулина Андреева – «13 клиническая») удачно вышла замуж, оказалась в элитном поселке на Рублевке и с тех пор изо всех сил старается соответствовать статусу жены очень богатого мужа – социальная роль, с которой героиня за долгие годы толком так и не освоилась. В один насыщенный событиями день ее жизнь летит вверх тормашками. Во-первых, выяснилось, что люксовые вещи, которые Ксения покупала у своего байера и по совместительству единственной подруги Тани (Алена Савастова – «Развод»), были подделками. Приехав к той за объяснениями, девушка узнает – и это во-вторых, – что у подруги роман с ее мужем (Антон Васильев – «Хрустальный») и буквально не сегодня-завтра вероломный супруг выставит Ксению за порог роскошного дома и безбедной жизни. Выяснение отношений переходит в потасовку, на соперницу падает массивный шкаф с элитной палью, и героиня остается с трупом на руках в особняке, до потолка набитом репликами тяжелого люкса.