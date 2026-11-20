«Лента» планирует открыть раменные в двух гипермаркетахРитейлер ищет подрядчика для обустройства точек в Ростове-на-Дону и Черкесске
Торговая сеть «Лента» планирует оборудовать раменные в двух своих гипермаркетах – в Ростове-на-Дону и Черкесске. Компания ищет подрядчика для проведения работ в торговых залах этих магазинов. Это следует из закупки, размещенной 17 ноября на электронной торговой площадке Bidzaar. Представитель «Ленты» не ответил на запрос «Ведомостей».
Согласно техническому заданию, площадь раменной составит около 28 кв. м. В ней предусмотрены три аппарата для приготовления лапши, холодильник для дополнительных ингредиентов, мойка и места для посетителей. Судя по дизайн-проекту, покупатели смогут самостоятельно выбирать ингредиенты и готовить рамен. Стоимость работ и сроки открытия раменных в описании закупки не указаны.
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