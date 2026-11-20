Согласно техническому заданию, площадь раменной составит около 28 кв. м. В ней предусмотрены три аппарата для приготовления лапши, холодильник для дополнительных ингредиентов, мойка и места для посетителей. Судя по дизайн-проекту, покупатели смогут самостоятельно выбирать ингредиенты и готовить рамен. Стоимость работ и сроки открытия раменных в описании закупки не указаны.