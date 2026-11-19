19 ноября Путин заявил, что РФ будет усиливать свое присутствие в Новороссии на фоне ударов по Крымскому мосту. Он отметил, что Россия уже создала возможность движения в Крым через Новороссию. Российский лидер добавил, что Москва намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины, однако готова к диалогу с Киевом.