Трамп: Путин был крайне возмущен ударами по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин был крайне возмущен атаками со стороны Украины по Крымскому мосту. Об этом корреспонденту CNBC Гейбу Гутьерресу заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне возмущен [из-за атаки на мост]», – сказал Гутьеррес.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановлено.
Это стало третьей атакой на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.
17 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после атаки на Крымский мост сохранены логистические цепочки поставок, т. к. основной трафик составляли автобусы и личные автомобили.
19 ноября Путин заявил, что РФ будет усиливать свое присутствие в Новороссии на фоне ударов по Крымскому мосту. Он отметил, что Россия уже создала возможность движения в Крым через Новороссию. Российский лидер добавил, что Москва намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины, однако готова к диалогу с Киевом.