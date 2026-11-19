Белый дом сообщил об итогах встречи Путина, Си и Трампа в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели подробные переговоры по международной обстановке и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и безопасности. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной Белым домом по итогам трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне.
«Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись», – говорится в документе. Россия, США и Китай договорились вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.
Страны выразили намерение реформировать ООН, чтобы организация эффективнее реагировала на глобальные вызовы и выполняла задачи по поддержанию международного мира и безопасности. Стороны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов, подтвердив важность стабильных энергетических потоков.
Лидеры трех государств подчеркнули необходимость соблюдения принципа согласия государств и уважения иммунитетов должностных лиц. Они согласились, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.
Трехсторонние переговоры продолжались более полутора часов и прошли в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Со стороны России во встрече участвовали глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
По итогам саммита Путин назвал дискуссию откровенной и свободной. Президент отметил, что переговоры были полезными и позволили участникам лучше понять друг друга. Он выразил надежду на продолжение встреч в трехстороннем формате.
При этом Ушаков заявил, что перспективы дальнейших трехсторонних переговоров России, США и Китая пока остаются неопределенными.