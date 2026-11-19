Путин: Россия всегда будет отвечать на удары Киева
Россия намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия наносит ответные удары по Украине для снижения ударного потенциала Киева. Представитель Кремля также добавил, что атаки ВСУ беспилотниками на регионы России не изменят ход событий, – это последние проявления агонии киевского режима.
Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной, энергетической, транспортной инфраструктуры на территории Украины. В ночь на 19 ноября российские военные в Одесской области поразили электроподстанции «Каролино» в Каролино-Бугазе и ПС-110 в Белгороде-Днестровском, обеспечивающие электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры. В порту Черноморск удар нанесен по объектам для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, на переходе морем поражен сухогруз с грузами двойного назначения. Также поражена электроподстанция «Сумы Северная» в Сумах, питающая предприятия военной промышленности и логистические центры Сумской области.