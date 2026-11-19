Российская армия продолжает наносить удары по объектам военной, энергетической, транспортной инфраструктуры на территории Украины. В ночь на 19 ноября российские военные в Одесской области поразили электроподстанции «Каролино» в Каролино-Бугазе и ПС-110 в Белгороде-Днестровском, обеспечивающие электроэнергией портовую инфраструктуру и логистические центры. В порту Черноморск удар нанесен по объектам для хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, на переходе морем поражен сухогруз с грузами двойного назначения. Также поражена электроподстанция «Сумы Северная» в Сумах, питающая предприятия военной промышленности и логистические центры Сумской области.