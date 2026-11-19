Россия готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам переговоров с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.