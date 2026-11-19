Путин: Россия готова к диалогу с представителями Киева
Россия готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам переговоров с лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
«Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается с предложенными еще до Анкориджа компромиссами», – добавил он.
Путин также отметил, что Украина и европейские страны пока не готовы идти на компромиссы ради урегулирования конфликта, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.
До этого Путин рассказал, что на переговорах с американским лидером стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение состоялось по инициативе Трампа. Встреча президентов России и США прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Переговоры лидеров России, США и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более 1,5 часа. Ожидалось, что лидеры обсудят международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. В ходе трехсторонних переговоров Трамп предложил обсудить урегулирование украинского конфликта. По словам американского президента, все стороны заинтересованы в завершении конфликта.