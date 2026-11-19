Путин: Россия согласилась вписать безопасность Украины в общеевропейскую
Россия согласилась с предложением США вписать безопасность Украины в общеевропейскую безопасность, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем.
«Мы согласились с предложением американских переговорщиков, с предложением о том, что безопасность Украины должна быть вписана в общеевропейскую безопасность», – сказал Путин.
На той же пресс-конференции президент РФ заявил, что требования России по европейской безопасности досконально не формулировались. При этом такие вопросы он назвал законными.
17 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз пока ориентирован на создание системы безопасности, направленной против России, а не на выстраивание общей архитектуры с ее участием.