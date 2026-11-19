18 ноября в ЛНР за сутки погибли семь человек, еще четыре человека пострадали. В результате ударов по легковому автомобилю и микроавтобусу на дорогах Старобельского и Новоайдарского округов погибли два водителя. Еще два человека погибли при атаках на грузовики в Новопсковском округе. В районе села Светлое беспилотник поразил трактор во время полевых работ, погиб 22-летний мужчина. В Беловодском округе при атаке на грузовик дорожной службы погиб работник, еще один получил ранения. В Троицком беспилотник атаковал женщин на улице, погибла 62-летняя женщина, двое пострадали. Еще один мужчина, 66 лет, получил ранения в результате другого удара.