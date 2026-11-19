В ЛНР атакована машина скорой помощи
В ЛНР атакован автомобиль скорой помощи на дороге Новая Астрахань – Нижнепокровка. Медицинские работники не пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его данным, в результате ударов ВСУ по республике пострадали пять человек. В Рубежном беспилотник атаковал автомобиль коммунальной службы, пострадал 61-летний водитель. На трассе Лутугино – Луганск удар пришелся по легковой машине, в которой находились молодые люди. Ранения получили трое. Еще один мужчина пострадал в Троицком муниципальном округе, БПЛА ударил рядом с жилым домом.
Кроме того, под обстрелами оказались транспортные средства, коммунальные и гражданские объекты в Краснодонском и Троицком муниципальных округах. К ликвидации последствий привлечены профильные службы и местные власти, подчеркнул Пасечник.
18 ноября в ЛНР за сутки погибли семь человек, еще четыре человека пострадали. В результате ударов по легковому автомобилю и микроавтобусу на дорогах Старобельского и Новоайдарского округов погибли два водителя. Еще два человека погибли при атаках на грузовики в Новопсковском округе. В районе села Светлое беспилотник поразил трактор во время полевых работ, погиб 22-летний мужчина. В Беловодском округе при атаке на грузовик дорожной службы погиб работник, еще один получил ранения. В Троицком беспилотник атаковал женщин на улице, погибла 62-летняя женщина, двое пострадали. Еще один мужчина, 66 лет, получил ранения в результате другого удара.
16 ноября за сутки от атак ВСУ на ЛНР погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.