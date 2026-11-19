Кофе стал главным горячим напитком РоссииЧаще россияне выбирают капучино и латте
Кофе закрепился в статусе главного горячего напитка страны в денежном и натуральном выражении в сентябре, сообщили «Ведомостям» в компании ICMR.
В натуральном выражении на кофе приходится 58% всех покупок горячих напитков (+1,7 п. п. относительно сентября 2025 г.), второе место занимает чай с долей 32% (-0,8 п. п.). Какао на третьем месте с 7% (-0,5 п. п.), на четвертом – заменители кофе (-0,4 п. п.).
Чаще всего россияне пьют растворимый кофе – его доля в натуральном выражении составляет 62%. Доля зернового кофе составляет 22%, молотого – 15%, а кофе в капсулах и дрипах (фильтр-кофе, готовится методом пролива горячей воды через находящийся на фильтре молотый кофе) – только 1%.
Методика
Аналитики отметили, что кофе является абсолютным лидером среди горячих напитков вне дома, на него приходится 66% от всех купленных горячих напитков. Чаще всего россияне выбирают кофе с обычным молоком, в том числе капучино (54%), латте (30%), раф (6%). Доля чашек кофе, выпитого вне дома без молока, составляет около 22%.
На фоне популярности снижаются цены на продукт. В октябре эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин говорил, что натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 г. Тогда стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 руб., зернового и молотого – до 2051 руб.
12 октября «Ведомости» писали, что число кафе и кофе-пойнтов в продуктовом ритейле выросло на треть. В продуктовых сетях на сентябрь насчитывалось 42 000 кафе и кофе-пойнтов. Лидерами сегмента остаются «Пятерочка», «Магнит у дома», «Дикси», «Перекресток». Опрошенные эксперты поясняли, что развитие кафе и кофе-пойнтов позволяет ритейлерам привлекать дополнительный трафик и увеличивать частоту посещений магазинов.