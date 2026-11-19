На фоне популярности снижаются цены на продукт. В октябре эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин говорил, что натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 г. Тогда стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 руб., зернового и молотого – до 2051 руб.