Чем известен ушедший в отставку глава Монголии Ухнаагийн ХурэлсухПрезидент покинул пост на фоне обвинений в коррупции
19 ноября Великий государственный хурал Монголии принял отставку президента Ухнаагийна Хурэлсуха, досрочно сложившего полномочия на фоне коррупционного скандала. Оппозиция обвинила главу государства в получении взятки при строительстве железной дороги Таван-Толгой – Гашуунсухайт. Хурэлсух назвал эти заявления клеветой и оскорблением, но согласился с требованием об отставке. Чем известен ушедший монгольский лидер – в справке «Ведомостей».
Образование и военная служба
Ухнаагийн Хурэлсух родился 14 июня 1968 г. в столице Монголии Улан-Баторе. Его отец работал водителем грузовика, мальчик стал третьим ребенком в семье. Согласно семейному преданию, незадолго до его рождения отец нашел у колодца с горячим источником небольшой бронзовый топорик, поэтому мальчика назвали Хурэлсух, что на монгольском языке означает «бронзовый топор».
В 1985 г. он окончил среднюю школу и поступил в Монгольский университет обороны на специальность «Политическое воспитание». В 1989-м будущий президент был направлен в 152-ю часть Монгольской народной армии на должность заместителя политрука. В 1994 г. окончил Институт государственного управления и развития менеджмента по специальности «Государственное управление», а в 2000-м получил диплом юриста в Монгольском государственном университете.
Партийная работа и депутатская деятельность
Государственная карьера Хурэлсуха началась с работы в структурах ЦК Монгольской народно-революционной партии (МНРП) в 1991-1994 гг. В 1997-м, после поражения МНРП на выборах, он создал Союз демократической социалистической молодежи Монголии для привлечения в партию молодых. Возглавлял эту организацию до 2007 г.
В 2000-м Хурэлсух был впервые избран депутатом Великого государственного хурала от Хэнтийского аймака. В 2004 г. он был переизбран и назначен министром по чрезвычайным ситуациям, а в 2006 г. – министром профессионального надзора. Спустя еще два года депутат занял должность генерального секретаря партии и инициировал переименование МНРП в Монгольскую народную партию (МНП).
В 2012 г. Хурэлсух снова переизбрался депутатом, однако МНП проиграла выборы, из-за чего будущий президент оставил пост генерального секретаря. В декабре 2014-го он вошел в коалиционное правительство премьер-министра Чимэдийна Сайханбилэга в качестве вице-премьера, но уже в августе 2015-го был освобожден от этой должности.
В июне 2016 г. МНП одержала победу на парламентских выборах, получив 65 из 76 мест, после чего Хурэлсух был повторно назначен вице-премьером – теперь уже в кабинете Жаргалтулгына Эрдэнэбата.
Во главе правительства
В августе 2017 г. Хурэлсух подал в отставку с поста вице-премьера, обвинив Эрдэнэбата в причастности к скандалу с незаконным финансированием избирательной кампании. В результате парламент отстранил Эрдэнэбата, а Хурэлсух в октябре был утвержден премьер-министром. За него проголосовали 63,9% делегатов партийного съезда.
Основной задачей нового главы кабмина стало решение проблемы государственного долга, достигшего $7,5 млрд, и выполнение условий для получения кредита МВФ на $434 млн. Правительство согласилось на поэтапное увеличение ряда налогов, заморозку зарплат и социальных пособий, однако Хурэлсух инициировал дополнительные переговоры, по итогам которых эти требования были отменены.
Первые зарубежные визиты он совершил в Южную Корею и Китай. В Сеуле Хурэлсух подписал соглашение о предоставлении кредита в $700 млн, а в Пекине обсуждал вопросы сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь». В августе 2019 г. Монголия и США установили стратегическое партнерство. В сентябре того же года новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан с Россией.
В ноябре 2018 г. фракция МНП в Великом государственном хурале инициировала вотум недоверия Хурэлсуху из-за финансового скандала: высокопоставленные чиновники подозревались в получении льготных кредитов из фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Однако парламент отклонил инициативу. В июне 2020 г. МНП получила на выборах 62 из 76 мест, и Хурэлсух был переизбран премьер-министром.
В январе 2021 г. из-за скандала с ненадлежащей транспортировкой роженицы с COVID-19 в Улан-Баторе вспыхнули протесты. На их фоне Хурэлсух объявил об отставке, заявив, что правительство допустило ошибки в эпидемиологической работе.
На посту президента
В мае 2021 г. Хурэлсух был зарегистрирован кандидатом в президенты от МНП. Его предвыборный лозунг: «Монголия – хозяин своего богатства». 9 июня он победил с лучшим результатом со времен 1993-го, набрав 67,76% голосов избирателей.
В декабре 2022 г. президент подписал указ о восстановлении древней столицы Монгольской империи Каракорума, заявив, что место может стать новым центром социально-экономического, культурного и духовного развития. В январе 2023 г. он заблокировал закон о защите прав человека в социальных сетях, который считался попыткой введения политической цензуры. При повторном рассмотрении парламент поддержал президентское вето.
По данным, опубликованным Монгольским национальным информационным агентством, в 2025 г. экономика Монголии выросла на 6,8%, тогда как в 2021-м рост составлял 1,4%. ВВП на душу населения увеличился за этот же период с $4500 до $7000, а валютные резервы – с $4,4 млрд до $7 млрд. В октябре 2025 г. рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Монголии до «BB-» – высшего уровня за последние 13 лет.
Во внешней политике Хурэлсух уделял приоритетное внимание России и Китаю, одновременно развивая отношения с США, Японией, ЕС, Индией, Южной Кореей, Турцией и другими странами в рамках концепции «третьего соседа». В мае 2023 г. состоялся первый в истории визит президента Франции в Монголию, по итогам которого Пятая республика также вошла в это число. В августе 2024 г. на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном монгольский лидер назвал Штаты «надежным стратегическим партнером», а Блинкен в ответ заявил, что американцы рады стать «третьим соседом» Монголии.
Отношения с Россией
В 2021 г. Хурэлсух посетил Россию с официальным визитом, приуроченным к 100-летию установления дипломатических отношений. 16 декабря в Кремле прошли переговоры с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых стороны подписали совместную декларацию. В ней была подтверждена бессрочность Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 2019 г., а также приверженность Среднесрочной дорожной карте трехстороннего сотрудничества и Программе создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай.
В сентябре 2022 г. на полях ШОС в Самарканде лидеры трех стран дали официальный старт модернизации железной дороги центральной линии этого коридора. Также была достигнута договоренность продвигать проект газопровода Россия-Китай через территорию Монголии. В сентябре 2024 г. Путин посетил Улан-Батор. По итогам переговоров представители правительств подписали несколько документов о сотрудничестве в сферах энергетики, окружающей среды и здравоохранения.
В мае 2025 года Хурэлсух прибыл в Москву по приглашению Путина для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. На саммите ШОС в Бишкеке в 2026-м он поблагодарил российского лидера за вклад в заключение временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС.
Коррупционный скандал
17 ноября 2026 г. Хурэлсух объявил об отставке на фоне обвинений в коррупции. Они касаются засекреченного тендера на строительство железной дороги Таван-Толгой – Гашуунсухайт, победителем которого стала компания Bodi Group. Якобы высокопоставленные политики могли получить за это взятки на общую сумму $110 млн. Бывший мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар заявил, что Хурэлсух фигурирует в списке получателей денег.
Фракция Демократической партии потребовала от Хурэлсуха уйти в отставку и провести расследование, инициативу поддержали 42 депутата. В антикоррупционном ведомстве заявили, что не нашли доказательств выплат, однако следствие выявило переводы авансовых платежей на 286 млрд тугриков (около $79,3 млн).
После этого Хурэлсух выступил с заявлением, назвав обвинения клеветой, но согласился уйти в отставку, пояснив, что перед законом все равны. Согласно конституционной процедуре, отставка президента вступает в силу после утверждения парламентом. Обязанности главы государства временно исполняет спикер парламента, а выборы должны состояться в течение четырех месяцев.