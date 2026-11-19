Во внешней политике Хурэлсух уделял приоритетное внимание России и Китаю, одновременно развивая отношения с США, Японией, ЕС, Индией, Южной Кореей, Турцией и другими странами в рамках концепции «третьего соседа». В мае 2023 г. состоялся первый в истории визит президента Франции в Монголию, по итогам которого Пятая республика также вошла в это число. В августе 2024 г. на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном монгольский лидер назвал Штаты «надежным стратегическим партнером», а Блинкен в ответ заявил, что американцы рады стать «третьим соседом» Монголии.