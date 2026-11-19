Трамп: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия
Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с главой российского государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.
Американский лидер отметил, что странам трудно избавиться от ядерного оружия после того, как оно у них появляется.
7 ноября США по программе госдепартамента «Вознаграждения за справедливость» (Rewards for Justice) предложили вознаграждение до $20 млн, а также возможное переселение в обмен на информацию об иранской ядерной программе. Rewards for Justice интересуют сведения о ядерных объектах, оборудовании и связанных с ядерной программой сотрудниках, в том числе из научного сообщества.
6 ноября Reuters сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя иранской стороны, что Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар. По его словам, Тегеран будет обсуждать инициативу только после того, как Вашингтон выполнит семь требований. Американская сторона изучает документ, источник не стал раскрывать подробности предложения.
7 октября госсекретарь США Марко Рубио говорил, что любое соглашение между США и Ираном должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет считать приемлемым только такое соглашение, которое исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Рубио также заявил, что у Тегерана не должно быть ядерной программы.