7 октября госсекретарь США Марко Рубио говорил, что любое соглашение между США и Ираном должно гарантировать, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. По его словам, Вашингтон будет считать приемлемым только такое соглашение, которое исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Рубио также заявил, что у Тегерана не должно быть ядерной программы.