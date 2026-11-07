США предложили до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Программа госдепартамента США «Вознаграждения за справедливость» (Rewards for Justice) предлагает вознаграждение до $20 млн, а также возможное переселение в обмен на информацию об иранской ядерной программе. Об этом говорится на сайте госпрограммы. Rewards for Justice интересуют сведения о ядерных объектах, оборудовании и связанных с ядерной программой сотрудниках, в том числе из научного сообщества.