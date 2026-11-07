США предложили до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана
Программа госдепартамента США «Вознаграждения за справедливость» (Rewards for Justice) предлагает вознаграждение до $20 млн, а также возможное переселение в обмен на информацию об иранской ядерной программе. Об этом говорится на сайте госпрограммы. Rewards for Justice интересуют сведения о ядерных объектах, оборудовании и связанных с ядерной программой сотрудниках, в том числе из научного сообщества.
В 2025 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60%–ной чистоты – уровня, который является небольшим техническим шагом до 90%, необходимых для создания ядерного оружия. Об этом говорится на сайте Rewards for Justice.
6 ноября Reuters сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя иранской стороны, что Иран передал США предложение по ядерной программе через Катар. По его словам, Тегеран будет обсуждать инициативу только после того, как Вашингтон выполнит семь требований. Американская сторона изучает документ, источник не стал раскрывать подробности предложения.
3 ноября The Wall Street Journal писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил 3 ноября, что администрация президента США Дональда Трампа не устанавливала крайних сроков для достижения договоренностей с Ираном. По его словам, США хочет уничтожения ядерной программы Тегерана.