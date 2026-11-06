Трамп: новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер

6 ноября газета Financial Times сообщила, что несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в том числе Уайлс, могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По данным издания, Уайлс критикуют за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.