Трамп: новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер
Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«С удовольствием сообщаю, что господин Стивен Миллер, нынешний заместитель главы аппарата администрации Трампа и один из моих самых доверенных советников, станет главой аппарата начиная с понедельника, 9 ноября 2026 г.», – сказано в сообщении.
По словам американского лидера, на этом посту Миллер сменит Сьюзи Уайлс, которая переходит на работу в политическую структуру президента США. Трамп поблагодарил Уайлс за работу на посту главы аппарата.
6 ноября газета Financial Times сообщила, что несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в том числе Уайлс, могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По данным издания, Уайлс критикуют за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.
4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что признает результаты промежуточных выборов, а также готов взаимодействовать с Демократической партией.