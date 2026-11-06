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Трамп: новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер

Анна Суслова
Sipa USA / ТАСС
Sipa USA / ТАСС

Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«С удовольствием сообщаю, что господин Стивен Миллер, нынешний заместитель главы аппарата администрации Трампа и один из моих самых доверенных советников, станет главой аппарата начиная с понедельника, 9 ноября 2026 г.», – сказано в сообщении.

По словам американского лидера, на этом посту Миллер сменит Сьюзи Уайлс, которая переходит на работу в политическую структуру президента США. Трамп поблагодарил Уайлс за работу на посту главы аппарата.

6 ноября газета Financial Times сообщила, что несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа, в том числе Уайлс, могут лишиться своих постов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По данным издания, Уайлс критикуют за то, что она не смогла контролировать публичные заявления Трампа и приоритеты администрации.

4 ноября в США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что признает результаты промежуточных выборов, а также готов взаимодействовать с Демократической партией.

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