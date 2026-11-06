МВД Франции задействует 70 000 человек для охраны порядка на протестах 7 ноября
Около 70 000 французских полицейских и жандармов будут привлечены к обеспечению безопасности во время акций протестов против роста цен, которые пройдут 7 ноября. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Его слова передает газета Le Monde.
«Уровень угрозы точно такой же, как и в предыдущие субботы. Если будут вандалы и мародеры, мы будем готовы и будем ждать их», – сказал он.
Нуньес добавил, что ожидается «еще несколько незапланированных акций протеста». По его словам, центры городов будут «систематически» охраняться. Также планируется развернуть 110 мобильных подразделений, привлечь 25 бронемашин и 15 водометов.
4 ноября Нуньес заявлял, что на протестах, которые пройдут 5 ноября полиция привлечет 70 000 сотрудников, в том числе 110 мобильных подразделений. Сотрудники правоохранительных органов планировали задействовать беспилотники, вертолеты, конные бригады, кинологические подразделения и 26 бронемашин.
5 ноября полиция задержала 448 человек во время акций протеста. Всего в стране прошли 430 акций. Для сравнения: 31 октября их было 227, а 24 октября – 289, указала газета. 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Во французском МВД подчеркнули, что данные пока предварительные.