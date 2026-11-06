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Хостинг-провайдер Beget заявил, что его облачная инфраструктура уничтожена

Антон Потоков

Хостинг-провайдер Beget восстановил более 60% хостинга после кибератаки, произошедшей в ночь на 2 ноября. Файловые бэкапы VPS сохранились только для половины пользователей, облачная инфраструктура уничтожена, сообщила компания в своем Telegram-канале.

«Все, что можно было восстановить быстрее всего, мы уже восстановили. Обычной очисткой, проверкой и перезапуском серверов дальше не обойтись. Следующий этап – восстановление данных из резервных копий», – говорится в сообщении Beget.

По данным компании, восстановить все данные VPS невозможно. Файловые бэкапы будут доступны лишь половине клиентов, и даже при их наличии восстановление требует времени: нужно определить пользователя и сопоставить все его данные. Функционал панели управления будут запускать по частям – DNS, управление доменами, базы данных и сайты. Часть данных во внутренней системе потеряна, связки «аккаунт – услуги» собирают заново. Облачную инфраструктуру Beget строит заново, первые серверы планируют подключить в течение 1-2 дней.

Кибератака на хостинг-провайдер Beget произошла в ночь с 1 и 2 ноября. Она привела к потере данных облачной инфраструктуры. Инженеры провайдера занимались ручной настройкой оборудования непосредственно в дата-центрах.

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