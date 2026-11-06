Хостинг-провайдер Beget заявил, что его облачная инфраструктура уничтожена

По данным компании, восстановить все данные VPS невозможно. Файловые бэкапы будут доступны лишь половине клиентов, и даже при их наличии восстановление требует времени: нужно определить пользователя и сопоставить все его данные. Функционал панели управления будут запускать по частям – DNS, управление доменами, базы данных и сайты. Часть данных во внутренней системе потеряна, связки «аккаунт – услуги» собирают заново. Облачную инфраструктуру Beget строит заново, первые серверы планируют подключить в течение 1-2 дней.