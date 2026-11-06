Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,27+0,41%BRZL1 200-0,33%UTAR9,06+0,11%IMOEX2 467,04+0,47%RTSI946,14+0,05%RGBI111,93-0,01%RGBITR776,95+0,02%
Главная / Общество /

Минюст внес в реестр иноагентов партии «Рассвет» и «Мирная Россия»

В перечень также включили медиаресурс «Разоблачено» и пять человек
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство юстиции России 6 ноября включило в реестр иностранных агентов незарегистрированные политические объединения «Рассвет» и «Мирная Россия», а также медиаресурс «Разоблачено» (считается в России иноагентом). Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По версии Минюста, «Рассвет» распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, публиковал материалы иноагентов и взаимодействовал с ними. Ведомство также указало, что председатель объединения уже включен в реестр. «Мирной России» предъявлены аналогичные претензии. Кроме того, объединение выступало против спецоперации на Украине и распространяло материалы организаций, признанных нежелательными в РФ.

Партия «Рассвет» была основана Екатериной Дунцовой (считается в России иноагентом), которая пыталась выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г. В декабре 2023 г. ЦИК отказал ей в регистрации инициативной группы из-за нарушений в документах. Саму Дунцову Минюст включил в реестр иноагентов 31 мая 2024 г.

Медиаресурс «Разоблачено», как утверждает министерство, распространял недостоверные сведения о деятельности властей и избирательной системе, призывал к участию в несанкционированных митингах и публиковал материалы иноагентов и нежелательных организаций.

В обновленный перечень также вошли Борис Грозовский, Галина Рымбу, Николай Родькин, Мурат Темиров (считается в России иноагентом) и Леда Гарина.

  • Гарину Минюст обвинил в распространении недостоверной информации о политике российских властей, выступлениях против спецоперации и содействии сбору средств для ВСУ.

  • Грозовскому ведомство вменило распространение недостоверных сведений о российских властях и Русской православной церкви, а также взаимодействие с иноагентами и нежелательными организациями.

  • Родькина и Рымбу включили в реестр в том числе за распространение, по оценке министерства, недостоверной информации о решениях властей, выступления против спецоперации и пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

  • Темиров, как утверждает Минюст, распространял материалы иноагентов и взаимодействовал с нежелательной организацией.

23 октября министерство расширило перечень, включив в него журналиста Максима Курникова (считается в России иноагентом), активистку Елену Шувалову (считается в России иноагентом) и проект Beyond Propaganda.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь