Минюст внес в реестр иноагентов партии «Рассвет» и «Мирная Россия»В перечень также включили медиаресурс «Разоблачено» и пять человек
Министерство юстиции России 6 ноября включило в реестр иностранных агентов незарегистрированные политические объединения «Рассвет» и «Мирная Россия», а также медиаресурс «Разоблачено»
По версии Минюста, «Рассвет» распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, публиковал материалы иноагентов и взаимодействовал с ними. Ведомство также указало, что председатель объединения уже включен в реестр. «Мирной России» предъявлены аналогичные претензии. Кроме того, объединение выступало против спецоперации на Украине и распространяло материалы организаций, признанных нежелательными в РФ.
Партия «Рассвет» была основана Екатериной Дунцовой
Медиаресурс «Разоблачено», как утверждает министерство, распространял недостоверные сведения о деятельности властей и избирательной системе, призывал к участию в несанкционированных митингах и публиковал материалы иноагентов и нежелательных организаций.
В обновленный перечень также вошли Борис Грозовский, Галина Рымбу, Николай Родькин, Мурат Темиров
Гарину Минюст обвинил в распространении недостоверной информации о политике российских властей, выступлениях против спецоперации и содействии сбору средств для ВСУ.
Грозовскому ведомство вменило распространение недостоверных сведений о российских властях и Русской православной церкви, а также взаимодействие с иноагентами и нежелательными организациями.
Родькина и Рымбу включили в реестр в том числе за распространение, по оценке министерства, недостоверной информации о решениях властей, выступления против спецоперации и пропаганду ЛГБТ
(организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Темиров, как утверждает Минюст, распространял материалы иноагентов и взаимодействовал с нежелательной организацией.
23 октября министерство расширило перечень, включив в него журналиста Максима Курникова