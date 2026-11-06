Минюст внес в реестр иноагентов партии «Рассвет» и «Мирная Россия»

По версии Минюста, «Рассвет» распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе, публиковал материалы иноагентов и взаимодействовал с ними. Ведомство также указало, что председатель объединения уже включен в реестр. «Мирной России» предъявлены аналогичные претензии. Кроме того, объединение выступало против спецоперации на Украине и распространяло материалы организаций, признанных нежелательными в РФ.