Changan отзовет в России почти 1900 лифтбэков UNI-V для русификации ПО

20 октября сообщалось, что экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно за сентябрь поставки составили $1,59 млрд – максимум с сентября 2024 г. Тогда, с 1 октября 2024 г., начала действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора, и показатель составил $1,77 млрд. Муниципалитет Чунцин и автомобили Changan дают 10,6% поставок легковушек в Россию на $1,1 млрд, а также провинции Хэйлунцзян и Чжэцзян – 6,7% ($713,9 млн) и 5,8% ($622,4 млн) соответственно.