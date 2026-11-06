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Changan отзовет в России почти 1900 лифтбэков UNI-V для русификации ПО

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российское представительство китайского автопроизводителя Changan (ООО «Чанъань моторс рус») проведет отзыв 1905 лифтбэков UNI-V. Владельцам обновят программное обеспечение, чтобы устранить проблемы с русификацией интерфейса и голосовых команд. Об этом сообщили в Росстандарте, передает «Интерфакс».

Под отзывную кампанию попадают автомобили, реализованные с сентября 2023 г. по конец апреля 2026 г. Как уточнили в ведомстве, сейчас интерфейс этих машин не поддерживает русский язык.

Представители компании уведомят владельцев подходящих под условия отзыва автомобилей по телефону или письмом и пригласят их в ближайший дилерский центр. Проверить, участвует ли конкретная машина в кампании, можно на сайте Росстандарта или через сервис Auto.ru.

20 октября сообщалось, что экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно за сентябрь поставки составили $1,59 млрд – максимум с сентября 2024 г. Тогда, с 1 октября 2024 г., начала действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора, и показатель составил $1,77 млрд. Муниципалитет Чунцин и автомобили Changan дают 10,6% поставок легковушек в Россию на $1,1 млрд, а также провинции Хэйлунцзян и Чжэцзян – 6,7% ($713,9 млн) и 5,8% ($622,4 млн) соответственно.

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