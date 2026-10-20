Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в сентябре вырос до $1,59 млрд
Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Отдельно за сентябрь поставки составили $1,59 млрд – максимум с сентября 2024 г. Тогда, с 1 октября 2024 г., начала действовать долгосрочная шкала индексации утильсбора, и показатель составил $1,77 млрд.
Почти три четверти поставок легковых автомобилей в РФ (74,7%) с начала года обеспечили пять китайских регионов. Провинция Аньхой, где производятся машины JAC, создала 32,9% поставок авто в Россию на $3,5 млрд. В провинции Хэбэй находится автомобильная компания Great Wall Motor, она дает 18,7% российского импорта на $2 млрд. Муниципалитет Чунцин и автомобили Changan дают 10,6% поставок легковушек в Россию на $1,1 млрд, а также провинции Хэйлунцзян и Чжэцзян – 6,7% ($713,9 млн) и 5,8% ($622,4 млн) соответственно.
Экспорт грузовиков из КНР, по данным китайской таможни, в сентябре вырос к августу в 2,3 раза до $144,5 млн. За девять месяцев в Россию было ввезено китайских грузовых автомобилей на $795 млн,что на 54,2% больше год к году. Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств вырос в годовом выражении на 34,2%, превысив $2 млрд.
В июле 2026 г. президент Владимир Путин заявлял, что россияне скоро пересядут на китайские автомобили, отмечая глубокий кризис европейского автопрома. В первом полугодии 2026 г. экспорт легковых авто из Китая в РФ вырос на 134,7% к аналогичному периоду 2025 г., до $6,24 млрд.
15 августа Reuters писал, что китайская автомобильная промышленность демонстрирует рекордные темпы роста за рубежом, тогда как внутренний рынок переживает устойчивый спад. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июле продажи машин в КНР упали на 20% в годовом исчислении до 1,47 млн единиц, что стало десятым месяцем спада подряд. При этом экспорт китайских автомобилей в июле вырос на 88% и составил 923 000 машин.