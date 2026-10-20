Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в сентябре вырос до $1,59 млрд

Почти три четверти поставок легковых автомобилей в РФ (74,7%) с начала года обеспечили пять китайских регионов. Провинция Аньхой, где производятся машины JAC, создала 32,9% поставок авто в Россию на $3,5 млрд. В провинции Хэбэй находится автомобильная компания Great Wall Motor, она дает 18,7% российского импорта на $2 млрд. Муниципалитет Чунцин и автомобили Changan дают 10,6% поставок легковушек в Россию на $1,1 млрд, а также провинции Хэйлунцзян и Чжэцзян – 6,7% ($713,9 млн) и 5,8% ($622,4 млн) соответственно.