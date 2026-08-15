Reuters: экспорт китайских авто растет на фоне спада продаж внутри страны

В первом полугодии 2026 г. внутренние продажи автомобилей в Китае сократились на 2,3 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – снижение на 20%. Этот объем сопоставим со всеми новыми регистрациями автомобилей в Японии, четвертом по величине авторынке мира, за тот же период. Одновременно с этим экспорт китайских машин в первом полугодии вырос на 71%. Лидер отрасли BYD в первые семь месяцев года компенсировал 35%-ное падение продаж на внутреннем рынке экспортными поставками, которые увеличились на 79% в годовом исчислении. Крупнейшими зарубежными рынками для компании в 2026 г. стали Бразилия и Великобритания.