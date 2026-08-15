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Reuters: экспорт китайских авто растет на фоне спада продаж внутри страны

Ася Султанова

Китайская автомобильная промышленность демонстрирует рекордные темпы роста за рубежом, тогда как внутренний рынок переживает устойчивый спад, передает Reuters.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июле продажи машин в КНР упали на 20% в годовом исчислении до 1,47 млн единиц, что стало десятым месяцем спада подряд. При этом экспорт китайских автомобилей в июле вырос на 88% и составил 923 000 машин.

В первом полугодии 2026 г. внутренние продажи автомобилей в Китае сократились на 2,3 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – снижение на 20%. Этот объем сопоставим со всеми новыми регистрациями автомобилей в Японии, четвертом по величине авторынке мира, за тот же период. Одновременно с этим экспорт китайских машин в первом полугодии вырос на 71%. Лидер отрасли BYD в первые семь месяцев года компенсировал 35%-ное падение продаж на внутреннем рынке экспортными поставками, которые увеличились на 79% в годовом исчислении. Крупнейшими зарубежными рынками для компании в 2026 г. стали Бразилия и Великобритания.

Аналитики связывают падение внутреннего спроса с высокими ценами на топливо, ударившими по продажам бензиновых автомобилей, а также с сохраняющейся слабостью в бюджетном сегменте. С 2023 г. Китай удерживает статус крупнейшего мирового экспортера автомобилей, сместив с этой позиции Японию.

14 июля Financial Times писала, что экспорт автомобилей из Китая в июне впервые в истории превысил 1 млн, а общий объем китайского экспорта увеличился на 27%. Издание отмечало, что если Китай сохранит текущий темп поставок, то по итогам 2026 г. он может экспортировать более 10 млн автомобилей.

22 июня «Автостат» сообщил, что по итогам 4 месяцев 2026 г. россияне приобрели 105 500 китайских легковых автомобилей с пробегом, что на 45% больше, чем в 2025 г.

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