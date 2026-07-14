Ежемесячный экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 1 млн единиц

По оценке издания, при сохранении текущих темпов Китай по итогам 2026 г. может экспортировать более 10 млн автомобилей. Для сравнения: в 2025 г. зарубежные поставки составили 7,1 млн машин, а в 2023 г. – 4,9 млн. FT отмечает, что рост экспорта способен усилить напряженность в отношениях Китая с торговыми партнерами, прежде всего с Евросоюзом, который ранее ввел повышенные пошлины на импорт китайских автомобилей.