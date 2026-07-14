Ежемесячный экспорт автомобилей из Китая впервые превысил 1 млн единиц
Экспорт автомобилей из Китая в июне впервые в истории превысил 1 млн машин. Поставки выросли на 71,2% в годовом выражении и достигли 1,06 млн автомобилей, пишет Financial Times со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
По оценке издания, при сохранении текущих темпов Китай по итогам 2026 г. может экспортировать более 10 млн автомобилей. Для сравнения: в 2025 г. зарубежные поставки составили 7,1 млн машин, а в 2023 г. – 4,9 млн. FT отмечает, что рост экспорта способен усилить напряженность в отношениях Китая с торговыми партнерами, прежде всего с Евросоюзом, который ранее ввел повышенные пошлины на импорт китайских автомобилей.
Общий объем китайского экспорта в июне увеличился на 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, превысив ожидания аналитиков. Импорт страны за тот же период вырос на 36%. По данным FT, стремительный рост автомобильного экспорта связан с замедлением внутреннего спроса после отмены субсидий на электромобили и снижением продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Основными драйверами роста стали крупнейшие китайские автопроизводители. BYD в июне экспортировала 175 000 автомобилей, увеличив зарубежные продажи на 95% в годовом выражении. Geely впервые поставила за рубеж более 100 000 автомобилей за месяц, а Chery экспортировала рекордные 191 000 машин, обновив собственный рекорд четвертый месяц подряд. Кроме автомобилей Китай также значительно нарастил экспорт электротехники: поставки электровозов за первое полугодие выросли на 45,1%, а электрических мотоциклов и велосипедов – на 31,5%.