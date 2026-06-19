Handelsblatt узнал о планах ЕС ввести новые пошлины на автомобили из КНР
ЕС готовит новые тарифы на китайские гибридные автомобили. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС и источники в отрасли.
Меры включают компенсационные пошлины на китайские гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети. Еврокомиссия может ввести пошлины для противодействия «искажающему конкурентному эффекту».
Летом 2024 г. ЕК ввела дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%.
В апреле 2025 г. стало известно, что ЕС и Китай рассмотрят возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. О результатах переговоров не сообщалось.