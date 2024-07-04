Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая

В июне Китай посетили президент Польши Анджей Дуда и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Дуда на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал сотрудничество стран в области электромобилей и «зеленого» развития. Хабек, в свою очередь, заявил, что ЕС открыт для обсуждения тарифов на китайский экспорт. После визита Хабека министерство коммерции и ЕС договорилось о начале консультаций по расследованию в отношении китайских электромобилей.