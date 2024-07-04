Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая
Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили, следует из сообщения ЕК.
«На основании расследования Комиссия пришла к выводу, что цепочка создания стоимости на электромобили в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электрокаров в Евросоюзе (ЕС)», – говорится в сообщении.
Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
Bloomberg отмечает, что ставки пошлин повысятся до 48%, что в перспективе приведет к напряженности в торговых отношениях ЕС с Пекином. Временные дополнительные меры вступят в силу с 5 июля, а окончательное решение ЕК примет после завершения расследования по китайским госсубсидиям в ноябре.
3 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все страны ЕС уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия, Польша, Греция и Чехия.
В июне Китай посетили президент Польши Анджей Дуда и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Дуда на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал сотрудничество стран в области электромобилей и «зеленого» развития. Хабек, в свою очередь, заявил, что ЕС открыт для обсуждения тарифов на китайский экспорт. После визита Хабека министерство коммерции и ЕС договорилось о начале консультаций по расследованию в отношении китайских электромобилей.