Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая

Ведомости

Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили, следует из сообщения ЕК.

«На основании расследования Комиссия пришла к выводу, что цепочка создания стоимости на электромобили в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электрокаров в Евросоюзе (ЕС)», – говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.

Bloomberg отмечает, что ставки пошлин повысятся до 48%, что в перспективе приведет к напряженности в торговых отношениях ЕС с Пекином. Временные дополнительные меры вступят в силу с 5 июля, а окончательное решение ЕК примет после завершения расследования по китайским госсубсидиям в ноябре.

3 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все страны ЕС уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия, Польша, Греция и Чехия.

В июне Китай посетили президент Польши Анджей Дуда и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Дуда на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал сотрудничество стран в области электромобилей и «зеленого» развития. Хабек, в свою очередь, заявил, что ЕС открыт для обсуждения тарифов на китайский экспорт. После визита Хабека министерство коммерции и ЕС договорилось о начале консультаций по расследованию в отношении китайских электромобилей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных