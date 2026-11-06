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Главная / Общество /

В Кузбассе вынесли приговор за гибель пяти подростков в сауне

Инна Шульгина

Суд в Кемеровской области признал троих местных жителей виновными в гибели пяти подростков при пожаре в сауне. Обвиняемые приговорены к срокам от 9 до 9,5 лет колонии общего режима, сообщили в Следственном комитете (СК) по региону.

Индивидуальный предприниматель и его брат незаконно организовали в Прокопьевске парные с грубыми нарушениями пожарной безопасности: без средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов. 31 января 2026 г. администратор допустила в сауну шестерых подростков без сопровождения взрослых. Она оставила подростков одних и не проконтролировала температурный режим, а также дважды добавила дров и угля в топку, увеличив горение. Начался пожар. Пятеро посетителей 15–17 лет не смогли эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом.

Фигуранты признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Предприниматель получил 9,5 лет колонии общего режима, руководитель заведения – 9 лет 4 месяца, администратор – 9 лет.

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