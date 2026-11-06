В Кузбассе вынесли приговор за гибель пяти подростков в сауне

Индивидуальный предприниматель и его брат незаконно организовали в Прокопьевске парные с грубыми нарушениями пожарной безопасности: без средств пожаротушения и доступных эвакуационных выходов. 31 января 2026 г. администратор допустила в сауну шестерых подростков без сопровождения взрослых. Она оставила подростков одних и не проконтролировала температурный режим, а также дважды добавила дров и угля в топку, увеличив горение. Начался пожар. Пятеро посетителей 15–17 лет не смогли эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом.