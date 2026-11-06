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В Подмосковье выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян

Сергей Пахомов

В Московской области выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Домодедовская больница.

Заболевшим оказался 50-летний мужчина, который недавно вернулся из туристической поездки в Барселону. После возвращения он почувствовал недомогание, у него повысилась температура и появилась характерная сыпь. Сейчас пациент проходит лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В больнице напомнили, что для профилактики инфекции важно соблюдать гигиену, избегать контактов с дикими животными и не пользоваться чужими полотенцами, одеждой и постельным бельем. При появлении температуры или сыпи следует обратиться к врачу.

1 ноября Домодедовская больница сообщала о третьем заболевшем оспой обезьян. Тогда это был 38-летний мужчина. Диагноз у пациента был подтвержден лабораторно, специалисты Роспотребнадзора начали проводить эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.

15 октября в минздраве Подмосковья сообщили о противоэпидемических мероприятиях, в рамках которых были госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. 20 октября сообщалось, что оспа обезьян у них не подтвердилась.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Эпицентром распространения является Африка. Наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов инфекции: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов, последующее распространение сыпи. Изначально сыпь проявляется в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия возникают язвы, при заживлении которых появляются корочки, а после этого – рубцы.

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