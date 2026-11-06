В Подмосковье выявили четвертый за месяц случай оспы обезьян

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Эпицентром распространения является Африка. Наибольшую опасность оно представляет для людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов инфекции: лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов, последующее распространение сыпи. Изначально сыпь проявляется в виде пятен, которые затем превращаются в пузырьки. После их вскрытия возникают язвы, при заживлении которых появляются корочки, а после этого – рубцы.