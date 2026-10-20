Оспа обезьян не подтвердилась у пяти жителей Подмосковья

19 октября в клинической инфекционной больнице имени Боткина лабораторно подтвердили заболевание оспой обезьян у пяти человек в Санкт-Петербурге. Как уточнили в медучреждении, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, лечение продолжается.