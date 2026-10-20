Оспа обезьян не подтвердилась у пяти жителей Подмосковья
У пяти жителей Подмосковья, контактировавших с больным оспой обезьян, не обнаружили инфекцию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
«Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке», – сообщил подмосковный минздрав.
15 октября управление Роспотребнадзора по Московской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заражения оспой обезьян. В рамках расследования специалисты выявили контактных лиц. Пять человек были госпитализированы и находились под медицинским наблюдением.
19 октября в клинической инфекционной больнице имени Боткина лабораторно подтвердили заболевание оспой обезьян у пяти человек в Санкт-Петербурге. Как уточнили в медучреждении, все пациенты находятся в стабильном состоянии. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, лечение продолжается.
В тот же день Роспотребнадзор заявил, что в России имеется достаточное количество тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, включая его новые генетические варианты.