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Главная / Общество /

Роспотребнадзор начал расследование возможного случая оспы обезьян в Подмосковье

Ксения Наумчик
Syed Ahmad \ Unsplash
Syed Ahmad \ Unsplash

Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после получения информации о возможном случае заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В рамках расследования специалисты выявляют контактных лиц. Пять человек госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением. Кроме того, выдано предписание о проведении дезинфекции. В региональном управлении подчеркнули, что ситуация находится на контроле ведомства.

15 октября в Минздраве Подмосковья сообщили о противоэпидемических мероприятиях, в рамках которых были госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. По данным ведомства, пациенты проходят медицинское обследование. Их состояние оценили удовлетворительным, проявления заболевания не выявили.

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неспокойной эпидемиологическую обстановку в мире. По ее словам, во многих странах ситуация напряженная и оттуда в Россию регулярно привозят самые разные инфекции. Их переносят как иностранные гости, так и россияне, возвращающиеся из поездок. В 2026 г. в России, по данным ведомства, фиксировали почти 500 случаев завоза опасных инфекций, которые в итоге не получили распространения. 

В апреле Роспотребнадзор не видел рисков широкого распространения оспы обезьян в стране. 

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