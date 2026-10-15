Роспотребнадзор начал расследование возможного случая оспы обезьян в Подмосковье

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неспокойной эпидемиологическую обстановку в мире. По ее словам, во многих странах ситуация напряженная и оттуда в Россию регулярно привозят самые разные инфекции. Их переносят как иностранные гости, так и россияне, возвращающиеся из поездок. В 2026 г. в России, по данным ведомства, фиксировали почти 500 случаев завоза опасных инфекций, которые в итоге не получили распространения.