Ливия отозвала своего посла на Украине после удара по порту Бенгази
Министерство иностранных дел правительства национального единства (ПНЕ) Ливии отозвало посла страны на Украине Усаму Мухаммеда Абу аль-Касима после украинской атаки на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. Об этом сказано на сайте внешнеполитического ведомства.
Абу аль-Касим был вызван для консультаций после украинской атаки. Исполняющий обязанности главы МИД ПНЕ Тахер аль-Баур «подтвердил неприятие Ливией действий, совершенных украинскими силами». Он отметил, что действия Киева нарушили суверенитет Ливии, и добавил, что они противоречат нормам международного права. Тахер аль-Баур обратил внимание, что подобные решения Украины подрывают безопасность страны и негативно влияют на ливийско-украинские отношения.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии заявил, что продолжение конфликта между Россией и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии».
25 ноября стало известно, что из-за атаки Украины на порт Бенгази погибли двое военнослужащих военно-морских сил Ливии. Они скончались от полученных ранений.
29 ноября Триполи обратился в ООН и Совбез с официальной жалобой на удар по порту Бенгази.