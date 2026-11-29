23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии заявил, что продолжение конфликта между Россией и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии».