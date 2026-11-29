Дуров: испанский регулятор начал проверку в отношении Telegram
В Испании регулятор начал расследование в отношении Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
В феврале Дуров предупреждал пользователей в Испании о том, что правительство премьер-министра страны Педро Санчеса угрожает их свободе в интернете. Теперь, по его словам, регулятор расследует Telegram, утверждая, что это предупреждение могло нарушить Общий регламент по защите данных (GDPR). Дуров подчеркнул, что GDPR защищает конфиденциальность, а не политиков от критики.
В июле основатель Telegram заявил, что уловки, которые использует Европейский союз (ЕС), когда-то были типичны для банановых республик. Так Дуров отреагировал на сообщение пользователя, который раскритиковал закон ЕС под названием Chat Control. В его рамках владельцам мессенджеров разрешено сканировать частную переписку для предотвращения сексуального насилия над детьми в интернете.