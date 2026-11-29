В феврале Дуров предупреждал пользователей в Испании о том, что правительство премьер-министра страны Педро Санчеса угрожает их свободе в интернете. Теперь, по его словам, регулятор расследует Telegram, утверждая, что это предупреждение могло нарушить Общий регламент по защите данных (GDPR). Дуров подчеркнул, что GDPR защищает конфиденциальность, а не политиков от критики.