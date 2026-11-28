Telegram начал предупреждать владельцев iPhone об угрозе взлома
Пользователи Telegram начали получать сообщения с рекомендацией срочно обновить операционную систему iPhone, убедился корреспондент «Ведомостей».
В уведомлениях говорится, что устаревшая версия iOS содержит уязвимости, которые ставят под угрозу персональные данные и аккаунты пользователей.
Основатель мессенджера Павел Дуров подтвердил массовый характер рассылки, опубликовав скриншот уведомления в соцсети X. Он добавил, что пользователей iPhone якобы взламывают в массовом масштабе.
В сентябре специалисты российской Positive Technologies нашли уязвимости в операционных системах Google и Apple, после чего компании их устранили, писал ТАСС. Из них две уязвимости были обнаружены в Android и Google Pixel, еще девять – в экосистеме Applе.