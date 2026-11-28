В случае победы ИСРП ее глава Педро Санчес может побороться за четвертый срок. «Я знаю, что мы сами совершили ошибки и не смогли сделать все, что задумывали. Правда в том, что еще остается много несправедливостей, которые нужно исправить, много социальных целей, которых нужно достичь, и много проблем, которые нужно решить, особенно в сферах неравенства, государственных услуг и доступа к жилью», – заявил Санчес, объявляя досрочные выборы.