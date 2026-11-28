Битва за Испанию: кто претендует на кресло премьер-министраКоалиция социалистов Санчеса рискует уступить правым
- Как проходит голосование
- Кто претендует на пост председателя правительства
- Действующий премьер Педро Санчес
- Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо
- Сооснователь Vox Сантьяго Абаскаль
- Опросы общественного мнения
29 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы. Премьер-министр Педро Санчес распустил Генеральные кортесы (парламент) в начале октября из-за обострения жилищного кризиса: депутаты отклонили срочные декреты правительства на фоне протестов, которые вспыхнули после выселения 87-летней женщины Мадрида, не сумевшей оплатить арендные платежи. На выборах Санчесу и его Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) противостоят консервативная Народная партия (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо и ультраправая партия Vox во главе с Сантьяго Абаскалем.
Как проходит голосование
В Испании высшим законодательным органом являются Генеральные кортесы – парламент, состоящий из двух палат: конгресса депутатов (нижняя) и сената (верхняя). Согласно конституции 1978 г., обе избираются сроком на четыре года. Главой исполнительной власти является премьер-министр. Его кандидатуру утверждает конгресс.
Конгресс состоит из 350 депутатов, которые избираются по пропорциональной системе в 52 округах (50 провинций плюс автономные города Сеута и Мелилья). Кандидатами могут стать граждане, выдвинутые политическими партиями, коалициями или объединениями избирателей. Места между партиями распределяются пропорционально голосам, которые списки получили в конкретном округе. При этом каждой провинции гарантировано минимум два мандата, Сеуте и Мелилье – по одному.
В верхней палате – 266 сенаторов. Напрямую избираются не все: 208 мест распределяются между избирательными округами, остальных членов назначают законодательные собрания автономных сообществ. Округа отличаются от «нарезки» конгресса: от каждой материковой провинции избирают четырех сенаторов независимо от численности населения, три – от крупных островов (Гран-Канария, Майорка, Тенерифе), по два – от Сеуты и Мелильи и по одному – от малых островов и их групп.
Голосование в Испании является всеобщим, прямым, тайным и необязательным. Право имеют граждане страны, достигшие 18 лет. За сутки до голосования наступает «день тишины», во время которого агитация запрещена. Испанцы называют его «днем размышления».
На участках граждане используют два бюллетеня. Первый – в конгресс – содержит закрытый список кандидатов от партии. Избиратель выбирает листок своей партии, запечатывает в конверт и опускает в урну. На втором бюллетене – в сенат – представлены фамилии конкретных кандидатов. Партия может выставить не более трех человек, тогда как выбрать избирателю нужно четыре.
После подведения итогов новый состав конгресса должен приступить к работе в конце декабря. Король Филипп VI проведет консультации с прошедшими в парламент группами и предложит кандидата на пост премьер-министра. Претендент представит депутатам программу будущего кабинета. Он должен будет заручиться поддержкой более половины членов конгресса (не менее 176 голосов). В противном случае через 48 часов проводится повторное голосование, результаты которого определяются простым большинством.
Если кандидат получит необходимую поддержку, король назначит его председателем правительства, после чего премьер формирует новый кабинет министров. Если ни один претендент не сможет заручиться доверием конгресса в течение двух месяцев после первого голосования, парламент будет распущен и назначены повторные выборы.
Кто претендует на пост председателя правительства
В случае победы ИСРП ее глава Педро Санчес может побороться за четвертый срок. «Я знаю, что мы сами совершили ошибки и не смогли сделать все, что задумывали. Правда в том, что еще остается много несправедливостей, которые нужно исправить, много социальных целей, которых нужно достичь, и много проблем, которые нужно решить, особенно в сферах неравенства, государственных услуг и доступа к жилью», – заявил Санчес, объявляя досрочные выборы.
Санчес родился 29 февраля 1972 г. в Мадриде. В молодости серьезно занимался баскетболом. В 1995 г. окончил окончил экономический факультет Мадридского университета Комплутенсе, позднее изучал экономику ЕС в Брюсселе. В 2012 г. защитил докторскую в Университете Камило Хосе Села. Работал советником в Европарламенте и аппарате верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине.
В ИСРП вступил в 1993 г., был депутатом муниципального совета Мадрида, затем избрался в конгресс. В 2014 г. стал первым генсеком партии, избравшимся на праймериз. Спустя два года из-за конфликта с руководством ИСРП ушел, но вскоре вернулся, опять победив на внутрипартийных выборах. В июне 2018 г. стал председателем правительства после вотума недоверия премьеру Мариано Рахою.
Первый кабмин Санчеса был правительством меньшинства. В 2020 г. он сформировал коалиционное правительство с левым избирательным альянсом Unidas Podemos («Вместе мы можем»). Этот союз стал первым со времен Второй республики. После досрочных выборов в 2023-м Санчес сохранил пост, договорившись уже с левым блоком Sumar (от исп. sumar – «объединять»), а также рядом региональных партий.
Досрочным выборам-2026 предшествовал ряд кризисов: Испанию потрясли жилищные забастовки из-за острого дефицита жилья и роста цен, антиправительственные «Марши достоинства» с требованием отставки премьера, миграционный кризис в Сеуте, а также крупная железнодорожная катастрофа. В ходе предвыборных дебатов в ноябре Санчес признал ошибки правительства, но заявил, что страна движется в правильном направлении: «Испания находится в лучшем состоянии, чем в 2018 году».
По Украине Санчес занимает двойственную позицию. С одной стороны, Испания поддерживает Киев: с 2022 г. Мадрид направил Украине военную помощь почти на 3 млрд евро. С другой, премьер выступает против эскалации, не поддерживает украинские удары по территории России и отказался от обязательства увеличить расходы на нужды НАТО до 5% национального ВВП (сейчас – 2,1%).
Параллельно Мадрид при Санчесе занял наиболее жесткую в ЕС позицию по конфликту в секторе Газа: признал Палестину в мае 2024 г., присоединился к иску ЮАР в Международном суде ООН и ввел оружейное эмбарго против Израиля.
Экономическая ситуация в Испании за восемь лет руководства Санчеса оставалась стабильной: за 2019–2025 гг. реальный ВВП вырос более чем на 12%, занятость установила исторический рекорд (в мае 2026 г. число работающих граждан впервые превысило 22,3 млн), а безработица опустилась с 15% в 2018-м до 10,2% в третьем квартале 2026-го. Минимальная зарплата выросла с 736 до 1221 евро в месяц.
ИСРП опубликовала программу «Сила идти вперед», ядро которой – «совместное процветание»: экономический рост должен финансировать расширение среднего класса и социальной защиты. Партия обещает 120 млрд евро инвестиций, указывая в качестве приоритетов промышленной модернизации электромобили, аккумуляторы, возобновляемый водород и микроэлектронику. Социальная часть программы связывает эти инвестиции с расширением публичного жилищного фонда и борьбой со спекуляцией, укреплением здравоохранения, образования и пенсий, зеленым переходом и регулированием ИИ.
Главный оппонент действующего премьера – лидер Народной партии (НП) Альберто Нуньес Фейхоо. Более десяти лет он руководил Галисией и четырежды подряд добивался абсолютного большинства на региональных выборах.
Фейхоо родился 10 сентября 1961 г. в провинции Оренсе. Детство провел в Галисии, в 14 лет переехал в Леон, где учился в интернате при католической общине маристов. После школы вернулся в Галисию и поступил на юридический факультет Университета Сантьяго-де-Компостела, планируя стать судьей. Однако из-за потери отцом работы в 1985 г. он сдал конкурсные экзамены на госслужбу. В 1991 г. Фейхоо получил первую руководящую должность – технического генерального секретаря регионального министерства сельского хозяйства.
В 1996 г. он переехал в Мадрид, где занял пост генерального секретаря в министерстве здравоохранения. Затем возглавил Национальный институт здравоохранения, а в 2000–2003 гг. руководил государственной почтовой компанией Correos. В 2003-м он вернулся в Галисию и стал министром территориальной политики регионального правительства, в 2006 г. возглавил местное отделение НП, а в 2009 г. впервые стал председателем правительства Галисии. Он выиграл выборы 2009, 2012, 2016 и 2020 гг. с абсолютным большинством и оставался главой региона до 2022 г., когда после внутрипартийного кризиса в НП сменил Пабло Касадо на посту председателя партии.
На парламентских выборах 2023 г. Народная партия получила больше всего голосов, однако Фейхоо не смог заручиться поддержкой большинства депутатов для формирования правительства. В результате пост председателя правительства тогда сохранил Педро Санчес.
В рамках нынешней кампании Фейхоо заявляет о готовности сотрудничать с ультраправой партией Vox, если без ее поддержки не удастся сформировать правительство. «Я не кандидат из учебника и не танцую на митингах, но я также не ворую и не лгу. Я буду говорить вам правду», – заявил он.
Политическая платформа Фейхоо включает проевропейскую и проатлантическую ориентацию, поддержку Украины, признание права Израиля на самооборону и прагматичный подход к отношениям с США. По мнению политика, Штаты являются ключевым союзником Испании по НАТО, поэтому с любой американской администрацией нужно работать. Одновременно он дистанцируется от американской повестки: «Меньше Трампа и больше поездов».
В предвыборной кампании НП утверждает, что за последние восемь лет Испании нанесен ущерб по четырем направлениям – государство, демократия, нация и амбиции. И теперь консерваторам нужно восстановить эти сферы. Среди ключевых мер – ревизия госрасходов за первые 100 дней, сокращение министерств и советников, правило «одна новая норма – отмена трех», снижение административной нагрузки на 25% до 2029 г. и восстановление уголовной ответственности за подстрекательство к мятежу и незаконному референдуму. Также заявлены 1 млн новых жилищ, снижение налогов и перестройка госслужбы.
Третий кандидат – Сантьяго Абаскаль, один из основателей Vox, которая выступает за усиление центральной власти, ограничение полномочий автономных сообществ и ужесточение миграционной политики. Его семья связана с испанской политикой как минимум в трех поколениях.
Абаскаль родился 14 апреля 1976 г. в Бильбао, вырос в Амуррио (Алава, Страна Басков). Его дед руководил Амуррио в 1963–1979 гг., отец был представителем Народной партии в Стране Басков. Семья подвергалась угрозам со стороны ЭТА (баскская сепаратистская террористическая организация). Абаскаль окончил Университет Деусто по социологии, в 18 лет вступил в НП, а в 1999 г. стал муниципальным депутатом в Льодио.
Политик представлял НП в региональных структурах Страны Басков и в парламенте автономного сообщества (2004–2009), работал в Мадридском сообществе. Разошелся с руководством партии по вопросам баскского сепаратизма и каталонского движения. В 2013 г. покинул НП, а в 2014 г. стал соучредителем Vox и был избран ее председателем.
Первоначально партия оставалась небольшой политической организацией, однако ситуация изменилась после неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 г. Тогда Vox активно выступила против сепаратизма и потребовала пересмотреть систему автономий Испании.
В 2019 г. Vox впервые получила места в конгрессе, а сам Абаскаль стал депутатом от Мадрида. «Рост Vox – единственное, что сегодня гарантирует реальную альтернативу», – отметил ее лидер.
Среди основных политических предложений Абаскаля – усиление полномочий центрального правительства, сокращение региональной автономии, ужесточение миграционного законодательства и пересмотр ряда социальных программ. Vox также выступает против некоторых положений испанского законодательства о гендерном насилии и поддерживает более жесткую политику в сфере общественной безопасности. «Мы здесь, потому что хотим другой демократии, а не диктатуры партий», – сказал политик.
Лидер Vox считает своим идеологическим союзником Дональда Трампа. «Мы во многом согласны с Трампом: в противостоянии глобализму, в защите сильных границ, в борьбе против гендерной идеологии и повестки «воук», – сказал он. Также он поддерживает Израиль и Украину, хотя критикует масштабы европейского участия во втором конфликте.
Компания партии Vox отдает приоритет жесткой иммиграционной политике – запрет массовых регуляризаций, депортация и ремиграция, отказ нелегалам в соцпомощи и медобслуживании кроме неотложных случаев. Последующая милитаризация границ Сеуты и Мелильи и санкции против Марокко. В экономике – налоговые льготы с учетом детей, снижение НДС на товары первой необходимости и налога на прибыль, контроль дефицита и госдолга, отмена потолка инвестиций в сети, сохранение АЭС. Наряду с этим партия делает упор на семью и рождаемость, устойчивость пенсий через рост экономики и занятости.
Опросы общественного мнения
Согласно предвыборному опросу PolitPro, лидером гонки за места в парламенте Испании является Народная партия (НП) во главе с Фейхоо. Ее рейтинг составляет 29,9%. Далее следует ИСРП с 28,8% голосов. Vox имеет уровень поддержки 17,1%. В отличие от двух ведущих политических сил, она демонстрирует рост популярности: с момента предыдущих парламентских выборах ее рейтинг увеличился более чем на 4 п. п.
Ни один из лидеров не получил проходного балла в опросе. Санчес занял первое место с оценкой 3,8 из 10 (46% положительных оценок), немного опередив Фейхоо (3,7 балла, 41%) и Абаскаля (2,9 балла). По данным октябрьского барометра CIS, ни один из лидеров не получил проходного балла в опросе. Санчес занял первое место с оценкой примерно 4,5 из 10 (46% положительных оценок), заметно опередив соперников. Фейхоо получил около 3,7 балла (41%), а Абаскаль – 2,9 балла. 56,5% опрошенных оценили его деятельность «очень плохо».
По данным Celeste-Tel, НП наиболее популярна среди испанцев старше 65 лет (37,4%), тогда как среди молодежи ее поддержка составляет 22%. ИСРП демонстрирует более равномерную поддержку: ее рейтинг достигает максимума среди граждан 45–64 лет (28,2%), а среди молодежи составляет 23,1%. Vox, напротив, пользуется наибольшей популярностью среди молодых избирателей 18–30 лет (25,3%), причем ее поддержка снижается до 15,6% среди граждан старше 65 лет.
Главный вопрос заключается не только в том, какая партия займет первое место, но и в том, сможет ли правая коалиция получить парламентское большинство. Ведь на прошлых выборах 2023 г. по количеству голосов и мандатов победила НП, набрав 33,1% и обойдя ИСРП на 1,4%. Однако этого оказалось недостаточно для формирования правительства: партия Санчеса смогла заручиться поддержкой союзников и сохранить за ним пост премьер-министра.
На этот раз ситуация может сложиться иначе. По расчетам RTVE, НП может рассчитывать примерно на 128 мест, ИСРП – на 116, а Vox – на 61. В сумме НП и Vox получают около 189 депутатских мандатов при необходимых 176 для абсолютного большинства.