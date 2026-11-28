К Москве за ночь летели 462 БПЛА, 123 сбили на подлете
В сторону Москвы и региона с вечера летели 462 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 123 дрона уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram-канале.
Нынешняя атака стала продолжением серии массированных налетов на Московский регион в ноябре. В ночь на 16 ноября в сторону столицы летели более 600 беспилотников, тогда на подлете к городу сбили 191 аппарат. В ночь на 17 ноября силы ПВО уничтожили 113 дронов на подлете к Москве, а вечером 16 ноября – еще 157.
Помимо столицы, под удары минувшей ночью попадали и другие регионы. Беспилотная опасность объявлялась в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях, а также в Поволжье и на юге России. В Курской и Брянской областях вечером 27 ноября погибли два человека, еще несколько мирных жителей пострадали в Белгородской области.