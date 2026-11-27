«Новатэк» договорился об экспорте СПГ в Турцию с январяПоставки могут составить около 1 млн т в год, считают аналитики
«Новатэк» подписал контракт на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию с 1 января 2027 г. Об этом сообщил журналистам 27 ноября вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что речь пока идет о небольших объемах, но есть перспективы их увеличения. Вице-премьер также сообщил, что «Газпром» и турецкая Botas продлили контракт на экспорт российского газа в Турцию на три года.
«Новатэк» стремится перенаправить поставки СПГ с европейского рынка на рынки азиатских стран из-за планов Евросоюза (ЕС) отказаться от импорта российского газа. В апреле 2026 г. ЕС прекратил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам. Полный отказ от покупки СПГ из России запланирован ЕС с 1 января 2027 г. Он предусмотрен 19-м пакетом антироссийских санкций, принятым в октябре 2025 г.