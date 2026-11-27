Такие подлодки могут решать задачи в любом районе Мирового океана, «действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон», отметил президент. В ближайшее время «Пермь» войдет в состав Тихоокеанского флота. До 2030 г. планируется передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три – проекта «Ясень-М», сказал президент. По его мнению, решения по увеличению производства АПЛ позволят повысить экономическую устойчивость судостроительной отрасли и предприятий ОПК. Президент пожелал экипажу «Перми» успешного выполнения поставленных задач: «И по доброй флотской традиции – семь футов под килем!»