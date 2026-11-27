Путин посетил церемонию поднятия флага на атомной подлодке «Пермь»Президент прибыл в Северодвинск
Владимир Путин прибыл на верфь «Севмаша» в Северодвинске после шести вечера. Здесь на подлодке его ждал экипаж. Президент поздравил моряков и всех, кто принимал участие в создании корабля, его оснащении и испытаниях, – работников «Севмаша» и их коллег из смежных отраслей, конструкторских бюро и оборонных предприятий.
По его словам, «Пермь» стал пятым подводным крейсером проекта «Ясень-М», который поставлен флоту за последние шесть лет. «И хочу особо отметить, что Россия – одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения. Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации», – сказал Путин.
Такие подлодки могут решать задачи в любом районе Мирового океана, «действовать скрытно и применять все типы крылатых ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон», отметил президент. В ближайшее время «Пермь» войдет в состав Тихоокеанского флота. До 2030 г. планируется передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три – проекта «Ясень-М», сказал президент. По его мнению, решения по увеличению производства АПЛ позволят повысить экономическую устойчивость судостроительной отрасли и предприятий ОПК. Президент пожелал экипажу «Перми» успешного выполнения поставленных задач: «И по доброй флотской традиции – семь футов под килем!»
После этого на «Перми» был поднят военно-морской флаг, а затем президент сфотографировался с экипажем подлодки. Путин, уже тоже по традиции, подарил морякам икону.
Далее президент проведет совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мероприятия проходят на «Севмаше». Кроме того, президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
Подводные лодки – очень важная составляющая ядерной триады России, сказал Песков: «Важность ядерной триады в нынешних геополитических условиях каждый день себя подтверждает. Ее невозможно переоценить. Наша страна существует сейчас в весьма и весьма враждебном окружении, поэтому эта ядерная триада является надежной гарантией нашей безопасности».
До этого президент был в Северодвинске в июле 2025 г. Тогда он принимал участие в церемонии подъема флага на атомном крейсере «Князь Пожарский». Тогда же президент провел совещание по вопросу стратегии развития подводных сил Военно-морского флота и встречу с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Костным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым.
Последней региональной поездкой президента в этом году был приезд в Челябинскую область. На полигоне Чебаркульский 2 октября Путин наблюдал за ходом активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2026», а также осматривал военную и специальную технику.
Атомный подводный крейсер «Пермь» – это пятый атомный подводный ракетный крейсер в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Он относится к четвертому поколению атомоходов. Подлодка была заложена в июле 2016 г., выведена из эллинга в марте 2025 г. После этого прошла успешно все испытания. А 10 ноября 2026 г. на «Севмаше» состоялось подписание приемного акта. Этот многоцелевой ракетоносец является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», сообщается в материалах к мероприятию.