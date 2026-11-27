По мнению Фаделла, разработка собственного устройства связана с тем, что OpenAI не может получать необходимые данные со смартфонов Apple из-за действующих ограничений в области конфиденциальности. «Им приходится создавать собственные продукты, потому что они не могут получать контекстную информацию с телефона», – пояснил он.