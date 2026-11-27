OpenAI готовит собственное ИИ-устройство для изучения информации пользователей
Компания OpenAI разрабатывает собственное устройство с искусственным интеллектом (ИИ), которое позволит лучше понимать контекст запросов пользователей и окружающую их обстановку. Об этом один из создателей iPhone и iPod Тони Фаделл рассказал журналу Fortune.
По мнению Фаделла, разработка собственного устройства связана с тем, что OpenAI не может получать необходимые данные со смартфонов Apple из-за действующих ограничений в области конфиденциальности. «Им приходится создавать собственные продукты, потому что они не могут получать контекстную информацию с телефона», – пояснил он.
Фаделл предположил, что новое устройство может представлять собой упрощенный смартфон без экрана, оснащенный GPS, микрофонами, динамиками, камерами и другими датчиками. Собранные данные будут передаваться через Wi-Fi или Bluetooth ИИ-агентам, работающим в облаке или приложении на смартфоне.
По словам Фаделла, чем больше контекстной информации получает ИИ, тем быстрее и качественнее он может отвечать на запросы пользователей.
При этом гендиректор OpenAI Сэм Альтман ранее объяснял разработку собственного устройства необходимостью создания нового форм-фактора для взаимодействия с ИИ. Он отмечал, что существующие смартфоны и ноутбуки изначально были разработаны для человека, а не для искусственного интеллекта.
В разработке устройства OpenAI участвует бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Как будет выглядеть новый продукт, пока неизвестно.
8 ноября МВД сообщило, что нейросеть ChatGPT тайно собирает цифровое досье на пользователей. В управлении сослались на исследование The Algorithmic Self-Portrait, где обнаружилось, что разработчик чат-бота OpenAI сохранял личные сведения пользователей, формируя их цифровые портреты. Порядка 95% записей создавались без одобрения пользователя на сохранение, 91% имели в памяти учетных записей сведения, относящиеся к персональным данным.