Минцифры не договорилось с Apple о 5G на iPhone и возвращении Max в App Store
Минцифры России пока не достигло соглашения с американской корпорацией Apple о подключении 5G на iPhone в РФ и возвращении мессенджера Max в магазин приложений App Store. Об этом «Коммерсанту» сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Телеком перезагрузка».
«Нет», – заявил министр на соответствующий вопрос.
17 сентября Шадаев заявил, что Минцифры ведет переговоры с Apple о возможности активации 5G для пользователей iPhone в России. По его словам, вопрос использования сетей пятого поколения на смартфонах Apple обсуждается непосредственно с компанией.
В июне Шадаев сообщил, что Минцифры также проводит переговоры о восстановлении приложения Max в магазине App Store. В ходе ПМЭФ глава ведомства отметил, что из-за удаления приложения Max из App Store Apple ограничила доступ к мессенджеру для свыше 20 млн пользователей. Минцифры не получило никаких объяснений по вопросу удаления приложения.