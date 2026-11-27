В июне Шадаев сообщил, что Минцифры также проводит переговоры о восстановлении приложения Max в магазине App Store. В ходе ПМЭФ глава ведомства отметил, что из-за удаления приложения Max из App Store Apple ограничила доступ к мессенджеру для свыше 20 млн пользователей. Минцифры не получило никаких объяснений по вопросу удаления приложения.