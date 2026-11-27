Вывести граждан из-под санкций и заработать для регионов: Силуанов выступил в СФГлавные заявления министра финансов перед голосованием по бюджету
- О трехлетнем бюджете
- О пошлинах на импорт морепродуктов из недружественных стран
- Минфин разместит ОФЗ с плавающим купоном в декабре
- Обеление экономики принесет регионам до 70 млрд руб. в год
- Другие заявление главы Минфина
Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов 27 ноября выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Он высказался о трехлетнем бюджете РФ и рассказал о повышении пошлин на морепродукты из недружественных стран. Кроме того, глава Минфина оценил потенциальные доходы регионов от обеления экономики. «Ведомости» собрали главные заявления.
О трехлетнем бюджете
Силуанов в ходе выступления отметил, что бюджет РФ ориентирован на минимизацию влияния санкций на граждан. Вице-премьер пояснил, что власти стремятся сделать так, чтобы россияне практически не ощущали ограничений, которые вводят западные страны и которые направлены не только на экономику, но и на людей. По его словам, об этом открыто не говорят, однако фактически санкции затрагивают и население.
Кроме того, Силуанов подчеркнул, что снижение доли доходов от энергоресурсов в федеральном бюджете делает его более независимым. Глава Минфина заявил: «Чем меньше бюджет зависит от энергоресурсов, тем он самодостаточнее».
По словам министра, бюджет сохраняет устойчивость и обеспечивает финансирование приоритетных направлений, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Также Силуанов отметил, что в течение следующих двух лет регионы должны сбалансировать свои бюджеты.
О пошлинах на импорт морепродуктов из недружественных стран
Вице-премьер рассказал, что подготовлен проект постановления правительства, который подразумевает увеличение импортных пошлин на морепродукты из недружественных стран до 35%.
Министр напомнил, что ввоз некоторых деликатесных продуктов в Россию уже запрещен. На остальные товары из этой категории, которые продолжают поступать в страну, повысят пошлины.
Минфин разместит ОФЗ с плавающим купоном в декабре
Силуанов сообщил, что Минфин России в декабре проведет размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающей купонной ставкой. Бумаги предложат инвесторам в один из дней проведения аукционов.
Сейчас значительную часть процентных расходов бюджета составляют выплаты по облигациям с плавающим купоном. Минфин продолжает привлекать средства с помощью таких бумаг, поскольку спрос на ОФЗ с фиксированной доходностью остается низким.
Доля облигаций с плавающей ставкой в общем объеме госдолга немного превышает треть. Чтобы сократить расходы на обслуживание долга, необходимо уменьшить дефицит бюджета, подчеркнул Силуанов.
Обеление экономики принесет регионам до 70 млрд руб. в год
Также вице-премьер заявил, что реализация мер по обелению экономики может ежегодно приносить региональным бюджетам дополнительные 60-70 млрд руб.
Часть предусмотренных мер начали вводить уже в 2026 г. Ожидается, что дополнительные поступления от них регионы получат в следующем году.
Другие заявления главы Минфина
Федеральный бюджет сохраняет устойчивость и позволяет финансировать ключевые направления, обозначенные президентом России.
Изменения в налоговом законодательстве позволят увеличить поступления в региональные бюджеты примерно на 300 млрд руб.
Около 100 млрд руб. регионы получат за счет повышения акцизов на алкоголь, увеличения фиксированного платежа для работающих в России иностранцев и роста пошлин при сделках с недвижимостью.