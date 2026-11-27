Силуанов в ходе выступления отметил, что бюджет РФ ориентирован на минимизацию влияния санкций на граждан. Вице-премьер пояснил, что власти стремятся сделать так, чтобы россияне практически не ощущали ограничений, которые вводят западные страны и которые направлены не только на экономику, но и на людей. По его словам, об этом открыто не говорят, однако фактически санкции затрагивают и население.