Страны – члены Евросоюза не могут согласовать бюджет на 2028–2034 гг. Блок раскололся на два лагеря. «Экономные», куда входят Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия и Бельгия, считают, что бюджет должен быть сокращен. «Друзья сплочения», куда входят 17 стран во главе с Италией, Испанией, Польшей, напротив, хотят сохранить традиционные расходы на сельское хозяйство и развитие отстающих регионов. Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил компромиссное сокращение бюджета на 204 млрд евро, которое не устроило ни тех, ни других. На 26 и 27 ноября был запланирован саммит ЕС, чтобы обсудить возможные компромиссы, но в первый же день «экономные» покинули встречу. Саммит завершился досрочно, а следующий запланирован на 17 декабря. «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ.