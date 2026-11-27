Бюджет раздора: что мировые СМИ пишут о провальном саммите ЕСУ Европейского союза впереди целый год, но решение лучше принять в декабре
Страны – члены Евросоюза не могут согласовать бюджет на 2028–2034 гг. Блок раскололся на два лагеря. «Экономные», куда входят Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия и Бельгия, считают, что бюджет должен быть сокращен. «Друзья сплочения», куда входят 17 стран во главе с Италией, Испанией, Польшей, напротив, хотят сохранить традиционные расходы на сельское хозяйство и развитие отстающих регионов. Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил компромиссное сокращение бюджета на 204 млрд евро, которое не устроило ни тех, ни других. На 26 и 27 ноября был запланирован саммит ЕС, чтобы обсудить возможные компромиссы, но в первый же день «экономные» покинули встречу. Саммит завершился досрочно, а следующий запланирован на 17 декабря. «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ.
Первая причина разногласий касается общего размера бюджета и сокращений: предложение Кошты урезало фонды до 1,78 трлн евро по сравнению с почти 2 трлн, предложенными комиссией. Это предложение не удовлетворило ни «экономных», ни «друзей сплочения».
Другой водораздел – фонды для развития регионов и сельского хозяйства. На этом фронте Италия вместе с другими странами требует прочных сельскохозяйственных гарантий.
Еще больше усложняет переговоры поддержка Украины. Речь идет о новом займе и разделении финансового бремени между всеми 27 странами ЕС. Берлин настаивает на более широких коллективных обязательствах, тогда как некоторые страны все больше подвержены скептицизму.
При этом существует базовый консенсус наделить ЕС прочным бюджетом. Почти все лидеры согласны, что закрыть вопрос до конца года было бы предпочтительнее.
Мерц исключил новые долги на европейском уровне. «На следующей среднесрочной финансовой рамке будут висеть проценты по долгам свыше 150 млрд евро за эти семь лет, – предупредил он. – Это очень много, и поэтому мы не должны дальше залезать в долги. Иначе мы потеряем способность действовать».
Незадолго до саммита Мерц встретился с единомышленниками из стран-доноров – Нидерландов, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании и Бельгии. Группа называет себя «разумная семерка». Этим она хочет показать, что слишком большой бюджет ЕС был бы неразумным.
27 лидеров ЕС попытаются заключить сделку на декабрьском саммите. Хотя технически у блока есть целый год, чтобы достичь соглашения, нынешнее руководство полно решимости урегулировать его до апрельских выборов во Франции, где лидер ультраправых Марин Ле Пен – фаворит на пост президента.
Явно разгневанный Эмманюэль Макрон раскритиковал предложенные Коштой сокращения как «стратегическую ошибку» для Европы – сигнал, что протянуть нить между двумя лагерями будет непросто. Макрон предупредил, что затягивание переговоров в новый год «демократически невозможно», поскольку это будет слишком близко к выборам.
Кошта дал понять на закрытых встречах, что представит новое бюджетное предложение, чтобы приблизить ЕС к сделке, сказали два дипломата ЕС.
Учитывая, что менее чем через три недели состоится еще один саммит ЕС, вчерашняя встреча и так должна была быть безрезультатной. «Эта встреча была необходимым шагом, – сказал председатель Европейского совета Антониу Кошта. – Для меня было очень полезно нащупать точки соприкосновения».
Тем не менее лидеры ЕС даже не выполнили пожелание Кошты о том, чтобы обменяться мнениями и подумать о компромиссах. Вместо этого они придерживались своих изначальных позиций и угрожали применить право вето.
Идея Кошты соединить страны в небольшие группы для преодоления разногласий также дала обратный эффект: Финляндия почувствовала, что на нее набросились группой дотационные страны, включая Румынию, Латвию и Словакию, рассказал дипломат ЕС. Это привело к тому, что страны-доноры – Австрия, Дания, Швеция и Бельгия – бойкотировали свои групповые сессии.
В Брюсселе существует старая теория, что лидерам нужно истощить себя, обменяться оскорблениями и продемонстрировать домашней аудитории, что они боролись изо всех сил, прежде чем пойти на уступки. «Нужно провести плохой саммит, чтобы потом получить хороший», – сказал нам один дипломат.