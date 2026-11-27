Посол России в США Александр Дарчиев умер в Москве 11 ноября. Ему было 66 лет. Он с 1992 г. работал в МИД России на разных должностях, в том числе несколько раз возглавлял департамент Северной Америки МИДа. С 1997 по 2002 г. и в 2005–2010 гг. Дарчиев был советником посольства России в США. С 2014 по 2021 г. работал послом России в Канаде. В марте 2025 г. указом президента Дарчиев был назначен послом России в США. На этом посту он сменил Анатолия Антонова, который ушел с должности в октябре 2024 г.