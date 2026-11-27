«Желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто путем какого-то выбора», – подчеркнул пресс-секретарь президента России. Он дополнил, что Москва и Ереван сохраняют «достаточно широкие отношения», несмотря на сложности.