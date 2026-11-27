Путин и Пашинян обсудят военную базу в Армении на переговорах
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудят тему российских военных баз на территории республики в ходе предстоящих переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе», – заявил представитель Кремля.
Также стороны затронут тему выхода Армении из ЕАЭС. По словам Пескова, республике нужно определиться, останется ли она в сообществе или присоединится к Евросоюзу (ЕС).
«Желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто путем какого-то выбора», – подчеркнул пресс-секретарь президента России. Он дополнил, что Москва и Ереван сохраняют «достаточно широкие отношения», несмотря на сложности.
25 ноября Песков заявил, что Кремль ведет подготовку к визиту в Москву Пашиняна. Он отметил, что приезд армянского премьера был согласован заранее. В середине ноября Пашинян сообщил, что приедет на переговоры в Россию 3, 11 и 22 декабря. Премьер выразил надежду, что дружественная атмосфера в отношениях с РФ сохранится.
17 сентября премьер Армении заявил, что Ереван не возражает против вывода 102-й российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что российская военная база не имеет «жизненно важного значения для безопасности» страны.