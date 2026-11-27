МИД: страны Северной Европы не хотят деэскалации на Балтике
Страны Северной Европы не идут на диалог с Россией по деэскалации ситуации в Балтийском море, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, снижение уровня противостояния в регионе невозможно без изменения политики НАТО в отношении Москвы. «Балтийское море превращено в арену военного противостояния рукотворно, в результате политики действий НАТО», – заявил Грушко (цитата по «Интерфаксу»).
Он подчеркнул, что возвращение Балтийского моря к статусу региона мира и сотрудничества невозможно без отказа Североатлантического альянса от враждебных действий в отношении России.
Грушко добавил, что страны Северной Европы, в том числе Финляндия и Норвегия, не проявляют желания вести диалог с Москвой. По словам замминистра, ему ничего не известно о проведении подобных переговоров.
24 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что нельзя допустить распространения конфликта на Украине на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет «особую ответственность» за то, чтобы этого не случилось.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна. Он выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от продолжения «террористической активности» в регионе.