За девять месяцев чистая прибыль «ВИ.ру» по МСФО составила 4,7 млрд руб., что превышает результат за весь 2025 г. Год к году показатель вырос в 3,3 раза. Выручка увеличилась на 5,8% до 142,1 млрд руб. EBITDA (IFRS 16) выросла на 18,8% год к году до 14,4 млрд руб., рентабельность по показателю достигла 10,1% (+1,1 п. п.). EBITDA (IAS 17) прибавила 32,8% до 8,5 млрд руб. Чистый финансовый долг стал отрицательным – 9,8 млрд руб. Отношение долга к EBITDA (IAS 17) составило -0,8х.