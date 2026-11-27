Акционеры «ВИ.ру» одобрили дивиденды за девять месяцев
Акционеры ПАО «ВИ.ру» одобрили выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев в размере 7 руб. на акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия.
Всего на выплаты компания направит 3,5 млрд руб. Дата отсечки утверждена на 7 декабря, тогда последний день для покупки акций под дивиденды – 4 декабря.
Акции «ВИ.ру» на Мосбирже в 13:03 мск торгуются по 87,44 руб. Разница в цене с закрытием предыдущего дня составила 0,06%. Дивидендная доходность чуть превышает 8%.
За девять месяцев чистая прибыль «ВИ.ру» по МСФО составила 4,7 млрд руб., что превышает результат за весь 2025 г. Год к году показатель вырос в 3,3 раза. Выручка увеличилась на 5,8% до 142,1 млрд руб. EBITDA (IFRS 16) выросла на 18,8% год к году до 14,4 млрд руб., рентабельность по показателю достигла 10,1% (+1,1 п. п.). EBITDA (IAS 17) прибавила 32,8% до 8,5 млрд руб. Чистый финансовый долг стал отрицательным – 9,8 млрд руб. Отношение долга к EBITDA (IAS 17) составило -0,8х.
Кроме того, «ВИ.ру» повысила прогноз на 2026 г. Компания ожидает роста выручки не менее чем на 6,5% год к году (ранее – не менее 5%). Диапазон прогноза по чистой прибыли повышен с 4,5–6,5 млрд до 5,5–6,5 млрд руб.