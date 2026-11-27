Цены на медь показали максимальный рост за 10 месяцев
Стоимость меди на Лондонской бирже металлов (LME) в ходе торгов 27 ноября выросла на 6,5%, превысив $12 600 за тонну. Это максимальный внутридневной рост с 29 января, сообщает Bloomberg.
Котировки восстанавливаются после падения до 11-месячного минимума на фоне возвращения интереса инвесторов к рисковым активам. По итогам недели медь может подорожать впервые с начала октября.
По словам трейдера China-Base Ningbo Group Гарри Цзяна, рост цен обусловлен закрытием коротких позиций на фоне восстановления американского фондового рынка и сохраняющегося дефицита запасов металла в Китае.
По состоянию на 09:01 мск медь торговалась на уровне $12 429,5 за тонну, прибавив 4,7%. Рост также показали котировки олова, цинка и алюминия.
9 октября Bloomberg также сообщало о росте цен на медь на фоне восстановления спроса в Китае после национальных праздников. Аналитики StoneX тогда связывали перспективы дальнейшего подорожания металла с рисками сокращения предложения и неопределенностью в отношении американских пошлин.
8 сентября стоимость меди на Лондонской бирже металлов обновила исторический максимум, достигнув $14 617 за тонну. Рост котировок был обусловлен ожиданиями введения США пошлин на импорт рафинированной меди.