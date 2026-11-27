9 октября Bloomberg также сообщало о росте цен на медь на фоне восстановления спроса в Китае после национальных праздников. Аналитики StoneX тогда связывали перспективы дальнейшего подорожания металла с рисками сокращения предложения и неопределенностью в отношении американских пошлин.