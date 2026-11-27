Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 26,3 трлн руб., увеличившись на 7,2% с начала года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 6,5%). Кредиты юрлицам выросли до 19,4 трлн руб. (+12,6% с начала года, без учета эффекта валютной переоценки рост составил 11,6%). Кредиты физлицам уменьшились на 5,4%, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 октября указан в размере 6,9 трлн руб. Доля неработающих кредитов (NPL) составила 3,5%. Показатель не изменился. Покрытие неработающих кредитов резервами вышло на 154,1%.