ВТБ по итогам 10 месяцев нарастил чистую прибыль на 10,8% год к году
Чистая прибыль группы ВТБ за 10 месяцев по МСФО увеличилась до 451,1 млрд руб., что на 10,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Рентабельность капитала составила 18,9%, сообщается на сайте компании. Банк подтвердил прогноз по чистой прибыли на конец года в размере не менее 600 млрд руб.
Чистые операционные доходы до резервов составили 1,27 трлн руб., увеличившись на 41,1% на фоне улучшения динамики чистых процентных доходов. Они, в свою очередь, выросли на 119,1% до 692,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,6% по сравнению 1,2% за аналогичный период прошлого года.
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 26,3 трлн руб., увеличившись на 7,2% с начала года (без учета эффекта валютной переоценки рост составил 6,5%). Кредиты юрлицам выросли до 19,4 трлн руб. (+12,6% с начала года, без учета эффекта валютной переоценки рост составил 11,6%). Кредиты физлицам уменьшились на 5,4%, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 октября указан в размере 6,9 трлн руб. Доля неработающих кредитов (NPL) составила 3,5%. Показатель не изменился. Покрытие неработающих кредитов резервами вышло на 154,1%.
Акции ВТБ по состоянию на 10:30 мск торгуются по 57,29 руб. Они выросли в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня.
30 октября первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что возврат ВТБ к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в ранние годы новой стратегии на 2027–2029 гг. маловероятен. Он рассказал, что ВТБ будет вынужден накапливать капитал весь 2027 г., так как растет достаточность капитала и в начале 2028 г. вступают в силу базельские надбавки.