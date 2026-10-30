Пьянов: ВТБ вряд ли вернется к дивидендам в 50% прибыли в 2027 году
Возврат ВТБ к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в ранние годы новой стратегии на 2027–2029 гг. маловероятен, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.
Он рассказал, что ВТБ вынужден накапливать капитал весь 2027 г., так как растет достаточность капитала и в начале 2028 г. вступают в силу базельские надбавки, добавил Пьянов.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за III квартал 2026 г. выросла на 82,3% год к году и составила 182,3 млрд руб. За девять месяцев группа заработала 407,5 млрд руб., что на 7% превышает результат за аналогичный период 2025 г. Чистые процентные доходы за январь – сентябрь составили 625,4 млрд руб. (рост в 2,3 раза), за квартал – 219,8 млрд руб. (+81,5%). Чистые операционные доходы до резервов достигли 444,7 млрд руб. в III квартале и 1,13 трлн руб. за девять месяцев, увеличившись год к году на 92,5% и на 38,3% соответственно.
22 апреля глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027–2028 гг. банку необходимо до 700 млрд руб. дополнительного капитала. По его мнению, надежность капитальной базы является позитивным фактором. Он сказался в последние четыре года, когда банкам пришлось пройти серьезные испытания, и это помогло сектору выстоять, указал глава ВТБ.