Пьянов: ВТБ вряд ли вернется к дивидендам в 50% прибыли в 2027 году

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за III квартал 2026 г. выросла на 82,3% год к году и составила 182,3 млрд руб. За девять месяцев группа заработала 407,5 млрд руб., что на 7% превышает результат за аналогичный период 2025 г. Чистые процентные доходы за январь – сентябрь составили 625,4 млрд руб. (рост в 2,3 раза), за квартал – 219,8 млрд руб. (+81,5%). Чистые операционные доходы до резервов достигли 444,7 млрд руб. в III квартале и 1,13 трлн руб. за девять месяцев, увеличившись год к году на 92,5% и на 38,3% соответственно.