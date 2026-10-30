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Главная / Общество /

Минюст пополнил список нежелательных организаций 11 объединениями

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Министерство юстиции России внесло 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. Соответствующие сведения опубликованы в реестре ведомства.

В список вошли:

  • южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире» (Family Federation for World Peace and Unification),

  • американская «Федерация за всеобщий мир» (Universal Peace Federation),

  • «Федерация женщин за мир во всем мире» (Women’s Federation for World Peace), США,

  • немецкий Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH),

  • американская организация «Объединенная помощь Украине» (United Help Ukraine),

  • эстонская «Антивоенная пасторская инициатива» (Anti-war Pastoral Initiative),

  • словацкое издательство «Видим Букс» (Vidim Books),

  • «Тбилисский ингушский культурный центр» (Ingushian Culture Center of Tbilisi),

  • украинская «Правозащитная группа "Сечь"» (Human Rights Protection Group SICH),

  • американское «Общество Сенатской площади» (Senate Square Society),

  • зарегистрированная во Франции «Платформа для диалога с российскими демократическими силами» (Platform for Dialogue with Russian Democratic Forces).

10 сентября юридическое ведомство признало нежелательной на территории страны деятельность 15 иностранных и международных неправительственных организаций. Среди организаций – украинские Razom We Stand и Ukrainian War Environmental Consequences Work Group. Также в перечень попали Central Asian Bureau for Analytical Reporting и несколько структур Institute for War & Peace Reporting. В список вошли организации из Германии, Нидерландов, США, Норвегии, Польши и Великобритании.

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