Минюст пополнил список нежелательных организаций 11 объединениями
Министерство юстиции России внесло 11 иностранных организаций в реестр нежелательных на территории России. Соответствующие сведения опубликованы в реестре ведомства.
В список вошли:
южнокорейская «Федерация семей за объединение и мир во всем мире» (Family Federation for World Peace and Unification),
американская «Федерация за всеобщий мир» (Universal Peace Federation),
«Федерация женщин за мир во всем мире» (Women’s Federation for World Peace), США,
немецкий Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, IFSH),
американская организация «Объединенная помощь Украине» (United Help Ukraine),
эстонская «Антивоенная пасторская инициатива» (Anti-war Pastoral Initiative),
словацкое издательство «Видим Букс» (Vidim Books),
«Тбилисский ингушский культурный центр» (Ingushian Culture Center of Tbilisi),
украинская «Правозащитная группа "Сечь"» (Human Rights Protection Group SICH),
американское «Общество Сенатской площади» (Senate Square Society),
зарегистрированная во Франции «Платформа для диалога с российскими демократическими силами» (Platform for Dialogue with Russian Democratic Forces).
10 сентября юридическое ведомство признало нежелательной на территории страны деятельность 15 иностранных и международных неправительственных организаций. Среди организаций – украинские Razom We Stand и Ukrainian War Environmental Consequences Work Group. Также в перечень попали Central Asian Bureau for Analytical Reporting и несколько структур Institute for War & Peace Reporting. В список вошли организации из Германии, Нидерландов, США, Норвегии, Польши и Великобритании.